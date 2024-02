Trattori acquistati e mai consegnati,  inchiesta per truffa 

Promettevano l’acquisto di trattori e di altre attrezzature agricole e industriali usate, tutte provenienti dalla penisola e dal mercato estero, tutti in offerta a prezzi ultra competitivi. Ma una volta incassato l’acconto, i mezzi per una ragione o per l’altra non sono mai arrivati. Alla fine la società si è volatilizzata, lasciandosi alle spalle una sfilza di querele con l’ipotesi di truffa. Almeno tre le aziende che sarebbero state raggirate, tra il 2019 e il 2021, da una concessionaria per macchine agricole, formalmente con sede a Cuneo, ma attiva anche nell’Isola e con un salone espositivo nella zona industriale.

Sono almeno tre le inchieste aperte dalla Procura negli ultimi due anni dopo l’improvvisa chiusura di una rivendita di mezzi agricoli che aveva affittato un capannone nell’area industriale di viale Elmas. A presentare le querele per truffa sono stati alcuni agricoltori che avevano versato dei cospicui anticipi per alcuni trattori e mezzi agricoli usati, ma venduti con garanzie e la possibilità di accesso al finanziamento, che – dopo una serie di rinvii – non sono mai arrivati a destinazione. In un caso, gli investigatori della polizia giudiziaria avrebbero accertato anche che lo stesso trattore esposto sarebbe stato venduto più volte. Ora bisognerà attendere la chiusura dell’indagine per capire se e quanti siano gli indagati, ma gli accertamenti sulla società a responsabilità limitata piemontese che aveva affittato il capannone e incassato i bonifici con le caparre avrebbe sede nel Cuneese: da qui il rischio che il fascicolo venga inviato in Piemonte per competenza.

