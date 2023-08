Trattore si ribalta dopo lo scontro: ferito un pensionato 

Rischia di perdere l’uso di un braccio il pensionato di Ussana rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri mattina, sulla Statale 466. Giuseppe Putzolu, 70 anni, è stato sottoposto ieri a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Brotzu, dove i gli specialisti hanno cercato di ridurre gli effetti dei diversi traumi riportati nello scontro tra il trattore agricolo condotto dal pensionato e un camion frigo.

L’incidente è avvenuto prima delle 7 del mattino. Putzolu, al volante del suo trattore con a traino un rimorchio, era diretto a un suo podere. Imboccata la Statale 466 che da Monastir conduce a Serdiana, ha fatto in tempo a percorrere solo un breve tratto. Al chilometro 4 dell’arteria, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Dolianova, il trattore si è scontrato con un camion cella frigo per il trasporto di generi alimentari. Le conseguenze dell’impatto sono state gravissime.

La parte anteriore del camion frigo è rimasta distrutta mentre er il trattore, che si è ribaltato. Il conducente è rimasto intrappolato sotto il pesante mezzo, e per tirarlo fuori sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Cagliari. Giuseppe Putzolu, ferito gravemente, è stato quindi preso in cura dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Lievi ferite per l’autista dell’autocarro. La Statale è rimasta chiusa per circa due ore.

