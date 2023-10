Trattore nella scarpata: paura per due ragazzine e lo zio 

Un manovra sbagliata alla guida di un trattore poteva trasformare l’incidente in una tragedia. L’episodio è successo ieri pomeriggio poco prima delle 17, nelle campagne di Tula, in località Su Monte. Un uomo di 76 anni, Gigi Migali, originario del paese, alla guida del suo trattore, mentre in un terreno privato trasportava le due nipoti, di 13 e 14 anni di età, ha effettuato una manovra sbagliata ed è finito insieme alle ragazze in una scarpata. Scivolato in una zona impervia il trattore nella caduta è andato ad impattare su una roccia. L’urto violento ha fatto ribaltare il mezzo agricolo su un fianco, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente e per le due nipoti. Sbalzate dal trattore le ragazzine hanno riportato soltanto alcune lesioni. Soccorse dai sanitari del 118 sono state trasferite in ambulanza all’ospedale di Olbia. Lo zio, invece per precauzione e la dinamica dell’incidente, è stato trasportato in codice rosso a bordo dell’elisoccorso Areus, presso l’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione. Nessuno è in pericolo di vita. Il soccorso si è svolto in condizioni difficli a causa della zona impraticabile. Sul posto la radiomobile dei carabinieri e i vigili del fuoco di Ozieri per la messa in sicurezza.

