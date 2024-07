“Trattorando”, una vetrina per l’agricoltura  

Due giorni intensi per valorizzare l’economia del paese e del territorio, partendo dall’agricoltura, e un modo per incontrare la gente nel nome di una passione comune. Così ha avuto grande successo la decima edizione di “Trattorando”, la rassegna dedicata ai mezzi agricoli, ormai diventato un punto di riferimento nel territorio e in tutta la Regione.

I tantissimi visitatori hanno affollato gli stand della manifestazione dedicata al settore primario e tra le altre specialità acrobatiche dei trattori hanno potuto assistere e partecipare al lancio della balletta, al percorso di retromarcia e di abilità, alla pedana basculante e alla mitica gara di accelerazione. Molto gradita la sagra del vitello e il finale in musica con Maria Luisa Congiu.

La manifestazione è nata nel 2013 e viene portata avanti da un grande numero di volontari e dal gruppo promotore dell’iniziativa (Marcello Curreli, Fabio Nurra, Francesco Artudi e Martino Curreli) che ha dato vita all’associazione “Trattorando 2.0”: «Siamo molto felici – spiega Marcello Curreli, agricoltore 32enne e presidente del sodalizio – nei giorni di apertura abbiamo registrato un afflusso di circa diecimila persone. Un ringraziamento va a tutti i sostenitori della manifestazione e per il prossimo anno vedremo il da farsi. La molla che ci spinge a realizzare questa iniziativa è quella di attirare l'attenzione verso il mondo agricolo. Questo settore è in crisi, ma è importante anche reagire e cercare di trovare validi motivi per andare avanti. Nel nostro programma, l'agricoltura e la valorizzazione dell'enogastronomia rivestono un ruolo centrale per lo sviluppo economico della nostra comunità». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA