“Trattorando”, successo per la nuova edizione 

Grande partecipazione di pubblico alla 12ª edizione di Trattorando, la rassegna dedicata ai mezzi agricoli organizzata, col patrocinio del Comune, nell’ampio spazio dietro il convento di Santa Lucia a San Gavino. È stata l’occasione per valorizzare l’economia del paese, partendo dall’agricoltura, con un gruppo di volontari che ha dato vita all’associazione “Trattorando 2.0”.

L’iniziativa, nata nel 2012, è ora un momento di riflessione sul futuro del mondo dell’agricoltura fra tantissimi mezzi agricoli arrivati da tutto il circondario di Medio Campidano, Marmilla e Oristanese. I conducenti si sono dati battaglia nelle prove di abilità nelle retromarcia con rimorchio e nella prova di abilità nel tiraggio.

«Trattorando», spiega il presidente dell’associazione, Marcello Curreli, «coinvolge ogni anno l’intero settore agricolo sardo. La rassegna ha visto alternarsi prove di abilità con i trattori, il corso per l’utilizzo della motosega e per l’utilizzo del trattore, esposizioni, divertimento, musica e cibo». Organizzatori e partecipanti sono convinti che la crisi attuale si affronti e si combatta non solo con l’impegno e il duro lavoro nei campi, ma anche con un po’ di sano divertimento in cui la competizione non stona. A San Gavino è proprio dall’agricoltura che può ripartire il rilancio del paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA