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San Gavino.
24 settembre 2026 alle 00:48

“Trattorando”, successo per la nuova edizione 

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Grande partecipazione di pubblico alla 12ª edizione di Trattorando, la rassegna dedicata ai mezzi agricoli organizzata, col patrocinio del Comune, nell’ampio spazio dietro il convento di Santa Lucia a San Gavino. È stata l’occasione per valorizzare l’economia del paese, partendo dall’agricoltura, con un gruppo di volontari che ha dato vita all’associazione “Trattorando 2.0”.

L’iniziativa, nata nel 2012, è ora un momento di riflessione sul futuro del mondo dell’agricoltura fra tantissimi mezzi agricoli arrivati da tutto il circondario di Medio Campidano, Marmilla e Oristanese. I conducenti si sono dati battaglia nelle prove di abilità nelle retromarcia con rimorchio e nella prova di abilità nel tiraggio.

«Trattorando», spiega il presidente dell’associazione, Marcello Curreli, «coinvolge ogni anno l’intero settore agricolo sardo. La rassegna ha visto alternarsi prove di abilità con i trattori, il corso per l’utilizzo della motosega e per l’utilizzo del trattore, esposizioni, divertimento, musica e cibo». Organizzatori e partecipanti sono convinti che la crisi attuale si affronti e si combatta non solo con l’impegno e il duro lavoro nei campi, ma anche con un po’ di sano divertimento in cui la competizione non stona. A San Gavino è proprio dall’agricoltura che può ripartire il rilancio del paese.

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