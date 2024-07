«Trattato da criminale, butto giù il Luchia» 

Da una parte ci sono i gestori di bar, ristoranti e locali notturni: hanno ottenuto le concessioni di suolo pubblico ma stanno emergendo troppe irregolarità con sospensioni delle autorizzazioni. Dall’altra gli abitanti del centro storico, stanchi di convivere con caos, confusione, musica alta e schiamazzi: richiedono regolamenti e controlli severi. In mezzo c’è il Comune: stabilisce le norme e cerca di farle rispettare. E in un modo o nell’altro qualcuno protesta. «Sono stanco di essere maltrattato e considerato un delinquente», sbotta Claudio Ara del Luchia, il chiosco-locale di viale Buoncammino che deve essere smantellato entro l’11 luglio per la revoca definitiva della concessione. «Smonterò tutto e andrò via perché devo difendere la mia dignità. Pago per aver valorizzato tutta la zona, per avere creato posti di lavori e per aver raccolto diversi premi per le attività culturali proposte».

Nuova sanzione

Oramai la vicenda dei tavolini all’aperto registra novità tutti i giorni. Dopo la revoca per trenta giorni (dal 10 luglio all’8 agosto) della concessione a Ninnos, a Villanova, e lo stop del Tar alla sanzione in attesa della prossima udienza (fissata per settembre), dall’assessorato alle Attività Produttive è arrivata un’altra sanzione (al netto di eventuali ricorsi), questa volta al Forma del Corso, per la diffusione di musica all’esterno e l’occupazione del suolo pubblico oltre il consentito. Concessione sospesa per otto giorni (dal 15 al 22 luglio) e poi per altri trentatré giorni (dal primo novembre al 3 dicembre). E dopo lo sfogo di Italo Pau, titolare del Ninnos («È necessario rivedere il regolamento. Non è possibile essere sanzionati perché la musica in sottofondo dentro il locale si sente anche all’esterno, quando la porta è aperta. Devono esserci delle misurazioni. Si è dato troppo ascolto alle associazioni dei residenti, attuando delle limitazioni troppo restrittive»), arriva quello di Ara. «Questi regolamenti sono obsoleti. Devono essere rivisti altrimenti sarà impossibile lavorare». Il destino del Luchia dunque è segnato: «Smonterò tutto. Un dolore enorme dopo otto anni di lavoro, sacrifici ma anche di tantissime soddisfazioni, con premi e riconoscimenti ottenuti».

Il comitato

I commenti dei residenti vanno in un’altra direzione. «Le sanzioni», spiega Marco Masala, presidente di VivereAVillanova, «stranamente vanno benissimo quando tutelano e malissimo quando sanzionano, naturalmente sotto la regia di fantomatiche associazioni. Non leggo infatti la stessa quantità di lamentele per i divieti di sosta». Masala precisa: «Solidarietà umana verso chi è costretto a pagare e non entro nel merito della vicenda. Vorrei che qualcuno spiegasse quale debba essere il corretto comportamento da tenersi nel caso che la violazione delle regole porti dei disagi a tante persone. Se si sente musica quando non si dovrebbe? Se un’auto o un tavolino mi impedisce di entrare a casa o nel garage? Se un gruppo di persone ritiene opportuno socializzare ubriacandosi e urlando sino all’alba, in una piazza piccola e carina circondata da abitazioni? Che si fa?». Masala denuncia poi un atto vigliacco: qualcuno gli ha tappato la marmitta dell’auto con plastica sciolta, solvente e uno straccio. «Gesto non casuale».

RIPRODUZIONE RISERVATA