«Trattato come un criminale sul bus» 

Stava andando in centro città da Flumini con l’autobus PF «per sbrigare commissioni come faccio sempre». Ma poi qualcosa è andato storto. Quello che sarebbe successo a bordo del mezzo del Ctm in una mattina come tante, lo racconta Dante Melis, 90 anni, molto conosciuto in città perché papà di Valery, il caporalmaggiore dell’Esercito morto nel 2004, a 27 anni, per un linfoma di Hodgking contratto durante le missioni in Macedonia e in Kosovo.

La denuncia

«A un certo punto poco tempo dopo che ero salito sul bus», racconta Melis, «sono saliti due controllori, un uomo e una donna, che hanno controllato i biglietti prima ad alcuni ragazzini che si trovavano in fondo al mezzo e poi a me. A quel punto è risultato che il mio abbonamento (un carnet di un certo numero di biglietti) era scaduto. Purtroppo non me n’ero accorto perché era da qualche giorno che non prendevo il mezzo. Così i due controllori hanno fatto fermare il pullman e mi hanno fatto scendere, da solo e al caldo, alla fermata all’ingresso di Pitz’e Serra».

E prosegue: «Non solo, mi hanno anche accompagnato fuori tenendomi uno a un braccio e l’altra all’altro come se io non fossi in grado di muovermi da solo», spiega il novantenne. «Sono stato trattato come un criminale ed è questa la cosa che mi fa più male. Non contesto il fatto che ho sbagliato perché il carnet era scaduto ma come si fa a costringere a scendere un uomo di novant’anni?». Tra l’altro, «è nata anche una discussione perché il controllore donna non credeva che avessi 90 anni perché ho un aspetto molto giovanile. Ma così è, tanto che poi hanno fatto un controllo e hanno appurato che stavo dicendo la verità».

La replica dell’azienda

In una nota il Ctm precisa che «in merito al caso segnalato, i verificatori, in quanto agenti di polizia amministrativa, operano nel rispetto delle normative vigenti e non hanno discrezionalità nell’applicazione delle sanzioni: in assenza di un titolo di viaggio valido, la procedura prevede l’emissione della relativa sanzione». Regole che valgono per giovani e anziani senza distinzione. Detto questo, «l’azienda procederà ad approfondire l’accaduto, come avviene per ogni situazione segnalata, riaffermando il proprio impegno per un servizio pubblico regolato e rispettoso. Ctm rinnova, inoltre, la massima attenzione nei confronti delle persone anziane, che rappresentano una parte importante e preziosa della propria clientela quotidiana».

Un aiuto prezioso per capire cosa sia realmente successo potrebbe arrivare anche dalle telecamere a bordo.

