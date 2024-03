Trattative per la Giunta, il ballo dei nomi Si stringono i tempi 

I nomi in campo ci sono, prima ancora però bisogna stabilire i criteri da seguire per la formazione della prossima Giunta. Regole che possono essere definite solo dalla presidente in pectore in accordo con le forze politiche alleate, e che verranno messe nero su bianco in occasione di un vertice di coalizione, al quale seguiranno a stretto giro le proposte degli assessori e le decisioni in proposito di Alessandra Todde. Il vertice si terrà probabilmente a ridosso della proclamazione di consiglieri e della stessa governatrice. Prima, già dalla prossima settimana, sono in programma alcuni bilaterali.

Si tratta di mettere in chiaro le regole di ingaggio. Alcune non sono avvolte dal mistero: da fonti vicine, è già trapelato che per Todde sarà fondamentale garantire il rispetto della competenza, in totale discontinuità col passato, ma anche di un'equa rappresentanza di genere nell’esecutivo. Su altri criteri devono essere sciolte alcune riserve. Per esempio, i consiglieri potranno fare gli assessori senza dimettersi? Oppure, sarà possibile “pescare” tra i non eletti? E ancora, per la composizione saranno rispettati gli equilibri tra forze politiche in modo preciso, cioè attribuendo le caselle ai partiti sulla base del numero di consiglieri regionali?

Il bilaterale più importante sarà quello tra la presidente e la delegazione del Pd, posto che i contatti telefonici non si sono mai interrotti. Il Pd è il partito che in Giunta avrà la rappresentanza più forte. Con undici consiglieri, potrebbero spettargli anche quattro caselle. E democratico potrebbe essere anche il presidente del Consiglio regionale: Piero Comandini, Giuseppe Meloni o Roberto Deriu? Difficilmente il primo rinuncerà alla segreteria regionale del partito o alla possibilità di correre per fare il sindaco di Cagliari; Meloni è uno dei più votati nell’Isola, ha tutte le caratteristiche per presiedere bene l’Assemblea, ma è più probabile che entri in Giunta; Roberto Deriu potrebbe essere l’uomo giusto, sempre che non preferisca il ruolo di capogruppo. Poi c’è Desirè Manca, la consigliera più votata di tutti, anche lei papabile per la guida dell’Aula.

Tonando alla Giunta, nelle indiscrezioni rimbalzano spesso i nomi degli ex consiglieri del Pd Cesare Moriconi e Gianfranco Ganau, Laura Caddeo che era candidata nella lista “Uniti con Alessandra Todde”, il segretario di “A innantis!” Franciscu Sedda.

