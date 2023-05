Trattative Ita-Lufthansa, accordo entro venerdì 

Si avvicina il d-day per Ita Airways. Venerdì la nuova compagnia di bandiera, nata dalle ceneri di Alitalia, dovrebbe fare il suo ingresso nell’universo Lufthansa. Scade infatti il 12 maggio la proroga della trattativa in esclusiva tra il Tesoro e Lufthansa per la vendita di una quota di minoranza della newco al gigante tedesco. In origine il periodo di esclusiva doveva concludersi il 24 aprile ma poi i tedeschi avevano chiesto una breve proroga, concessa dal Mef, azionista unico di Ita.

Il «focus è sul prezzo» ma «l’operazione nella sua struttura è definita», è stato spiegato nei giorni scorsi dai vertici di Ita. Lufthansa punta a rilevare, attraverso un aumento di capitale riservato, il 40% di Ita per un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro. Colonia ha poi l’opzione di acquistare le quote rimanenti in mano al Mef «successivamente» e salire così al 100% della newco.

Il partner

Intanto il Forte Village Resort entra a far parte del programma loyalty di Ita Airways: i soci Volare possono accumulare un punto per ogni euro speso in pernottamenti presso le strutture alberghiere Forte Village nel sud della Sardegna, Palazzo Doglio a Cagliari o Palazzo Fiuggi, nella nota località termale laziale. I punti acquisiti viaggiando sui voli Ita potranno poi essere utilizzati per acquistare un voucher soggiorno in una di queste tre strutture. «Essere tra i partner della nostra compagnia di bandiera - afferma Lorenzo Giannuzzi, Ceo e Gm Forte Village - è per noi motivo di grande orgoglio e riconferma il forte rapporto instaurato dalle nostre aziende negli ultimi anni».

