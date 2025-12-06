VaiOnline
Miami.
07 dicembre 2025 alle 00:40

Trattative a oltranza tra Usa e Ucraina Ma Putin bombarda 

Miami. Trattative a oltranza a Miami fra le delegazioni americana e ucraina, nonostante le notizie della nuova violenta offensiva russa, con Putin che risponde di dimostrarsi disponibile alla pace bombardando a tappeto l'Ucraina, per l’ennesima notte di fiamme e distruzione, che ha raggiunto anche la regione di Kiev. I primi due giorni di confronto in Florida hanno portato «progressi» ma anche l’ammissione che senza un reale impegno di Mosca non ci potrà essere alcun accordo.

E i colloqui procedono serrati anche sull’altra sponda dell’Atlantico: dopo aver sentito Steve Witkoff e Jared Kushner e aver delineato i prossimi passi e il formato dei negoziati, Volodymyr Zelensky vola infatti a Londra per incontrare domani il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Intanto in Italia la premier Giorgia Meloni ha assicurato che la linea sull’Ucraina non cambia e ha incassato il via libera dell'amministrazione americana a una possibile vendita di armi. A Miami le trattative vedono per il terzo giorno da una parte gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner e dall'altra il consigliere per la sicurezza di Zelensky, Rustem Umerov, e il capo di stato maggiore ucraino, il generale Andriy Hnatov. Le parti hanno «concordato un quadro per gli accordi di sicurezza» e continuano a trattare nella consapevolezza però che un accordo «dipende dalla disponibilità della Russia a dimostrare un serio impegno per una pace a lungo termine».

Kiev ha ribadito che le sue priorità sono la sicurezza e la sovranità, due dei nodi irrisolti nelle trattative con Mosca. Putin infatti da tempo insiste sulla rinuncia dell'Ucraina a entrare nella Nato ed è convinto che Kiev non sia uno Stato reale ma parte della Russia. Nonostante questo - ha assicurato Zelensky - l’Ucraina «è determinata a continuare a collaborare in buona fede con la parte americana per raggiungere una vera pace».

