Trattative a oltranza sul nuovo stadio 

La volontà è la stessa: regalare alla città il nuovo stadio. I nodi però restano e sono da scogliere il prima possibile. Il Cagliari Calcio sta lavorando per risolvere la questione e superare i problemi emersi dopo la consegna del Piano economico finanziario: si attendono nuovi documenti e le integrazioni al Pef per trovare l’intesa definitiva con il Comune. L’ostacolo più grande resta il diritto di superficie. Un elemento considerato fondamentale per permettere alla società rossoblù di realizzare l’impianto, soprattutto per renderlo finanziabile. Il tempo stringe: in ballo c’è anche la candidatura agli Europei di calcio del 2032 che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia.

Il Comune

Sul diritto di superficie, l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta era stato chiaro: «Non saremo mai in condizione di concederlo», aveva dichiarato in aula consiliare, «riteniamo che la proprietà debba rimanere della città». L’alternativa proposta dal Comune è la concessione d’uso: «Ma siamo aperti ad ogni soluzione, confidenti che il dialogo costruttivo con la società conduca ad una soluzione condivisibile e attuabile». C’è poi anche lo scoglio del canone proposto dal club di Tommaso Giulini: «A nostro giudizio i 50mila euro annui sono inadeguati rispetto al valore complessivo dell’operazione e non risponde ai criteri di economicità», il commento di Macciotta, che ha ribadito: «Queste modifiche sono prioritarie perché l’operazione, a cui tutti noi teniamo, possa andare avanti».

Polemiche e silenzi

«Vogliamo tutti che il nuovo stadio venga realizzato», afferma il consigliere comunale Edoardo Tocco (Forza Italia), «i tifosi e la città lo aspettano da tempo ed è necessario trovare una soluzione definitiva. Ho chiesto di invitare in Consiglio i dirigenti e i rappresentanti del Cagliari Calcio per conoscere le loro intenzioni e ascoltare eventuali controproposte». Più polemico Giuseppe Farris (Civica24): «Stanno giocando la partita dello stadio a porte chiuse», dice il consigliere, «la Giunta sta dialogando direttamente con la società rossoblù e non può farlo. Vogliono portare all’esame del Consiglio non il progetto originale ma quello che risulterà frutto delle proposte dell’amministrazione. Questo la legge non lo consente», attacca Farris, «il Consiglio Comunale deve poter esaminare il Pef che ha presentato il Cagliari. L’esigenza è quella di accelerare nella massima trasparenza, ma il modo di procedere non conforme sta rallentando e pregiudicando la realizzazione dell’impianto». Il Cagliari Calcio prosegue invece sulla linea del silenzio. Nemmeno ieri è arrivato un commento ufficiale sulla vicenda. In casa rossoblù si pensa solo a lavorare per raggiungere il prima possibile l’obiettivo. Si attendono i nuovi documenti che andranno ad integrare il Pef.

Il progetto

Sulla realizzazione stadio però sembrano essere tutti d’accordo. «Si farà», ha dichiarato anche il sindaco Massimo Zedda. «Siamo certi che Comune e Cagliari Calcio sapranno trovare l’accordo che corrisponda non solo all’interesse generale e condiviso di avere uno stadio adeguato alle necessità della squadra e a eventi di caratura nazionale e internazionale, ma anche al rispetto di un rigoroso utilizzo delle risorse pubbliche», ha aggiunto il primo cittadino. Per la realizzazione del nuovo impianto, che sorgerà al posto del vecchio Sant’Elia, è infatti previsto un investimento di cinquanta milioni da parte della Regione e di dieci da parte del Comune. La certezza è che sarà intitolato a Gigi Riva e avrà una capienza di trentamila spettatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA