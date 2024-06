Trattativa ferrini-pinna per la panchina il veterano usai saluta dopo sei anni 

Si attende che la Ferrini annunci l’allenatore per la nuova stagione, ma rispetto alle ultime settimane ci sono maggiori possibilità di una conferma di Sebastiano Pinna. I contatti fra la società e il tecnico arrivato a dicembre 2018 proseguono, con l’intenzione di giungere a un accordo che gli farebbe guidare la squadra per la settima stagione consecutiva, la sesta dall’inizio e coi playoff conquistati poche settimane fa e nel 2022. Il club sta iniziando a sentire anche i giocatori.

«L’idea è continuare col gruppo dell’ultimo anno, cercando di inserire qualche ragazzo nuovo perché abbiamo avuto tanti infortuni», anticipa Pietro Caddeo, responsabile della sezione calcio della Ferrini: «Vogliamo migliorare quanto ottenuto nella passata stagione, come cerchiamo di fare ogni volta, fermo restando che l’Eccellenza sarà di una difficoltà enorme per l’ingresso di piazze di valore».

Partenza

Chi di sicuro non resterà è Alberto Usai. Il centrocampista classe ‘89, cresciuto nelle giovanili del Cagliari, chiude la sua esperienza con la società dove giocava ininterrottamente dal 2018, anno del suo ritorno in Sardegna dopo una stagione e mezza in Germania. Nell’ultimo campionato di Eccellenza è stato il miglior marcatore della Ferrini con dieci gol, di cui due nel match della penultima giornata col Ghilarza che ha dato la certezza della qualificazione ai playoff. Una perdita di rilievo, per un giocatore di esperienza e qualità.

I giovani

La stagione della Ferrini si chiuderà con la nuova edizione del Torneo Polese, che si terrà nei propri impianti in viale Marconi da lunedì 17 a sabato 22. La manifestazione vedrà in campo le principali squadre sarde, dalla Juniores ai Piccoli Amici, fra cui i giovani della società che si sono ben distinti nell’ultimo anno. «C’è grande soddisfazione per aver vinto il titolo regionale con la Juniores allenata da Virgilio Polidetti, che ha sempre lavorato in sintonia con lo staff della prima squadra, arrivando alla fase nazionale dove siamo usciti solo ai rigori», sottolinea Caddeo. «Abbiamo fatto un gran lavoro anche con gli Allievi, semifinalisti ai playoff».

RIPRODUZIONE RISERVATA