«Trattati da mercato di serie B» 

Le corsie pullulano quotidianamente di clienti, ma dal 1986, anno dell'apertura, il mercato civico di via Quirra non è mai stato ristrutturato a dovere. Ormai cade a pezzi. Basta un giro tra i box per rendersene conto: infiltrazioni d'acqua, intonaci scrostati, mattonelle rotte o mancanti, serrande che non si sollevano, scala mobile e montacarichi che funzionano a singhiozzo. E ancora: inferriate arrugginite, pavimentazione dissestata, barriere architettoniche che impediscono ad anziani e disabili di raggiungere il piano superiore. Senza dimenticare il degrado all'esterno e la carenza di parcheggi.

«Ci siamo anche noi»

Fedele Tidu, 66 anni, è stufo di lottare. «Lavoro qui da sempre, vendo carne come mio padre e mio nonno prima di me. Con i miei figli siamo alla quarta generazione. Per fortuna sto per andare in pensione, mi sento come Don Chisciotte perché i problemi sono tanti». Sempre gli stessi da anni. «Abbiamo solo doveri senza diritti. Il nostro mercato è ancora valido ma gli servirebbe una rinfrescata. Il problema è che ci snobbano, sembra che esista solo San Benedetto. Anche noi abbiamo famiglia! Se via Quirra resta aperto, nonostante mille difficoltà, il merito è di noi concessionari che portiamo prodotti come Dio comanda. La gente lo sa».

«Un mercato fatiscente»

Antonio Burini, 56 anni, vende pesci da vent'anni. «I clienti ci sono, sono i servizi che mancano. I bagni sono spesso chiusi, ci gocciola l'acqua in testa e si interviene solo con soluzioni tampone. Anche noi vogliamo una vera riqualificazione perché siamo in condizioni pietose. Dicono che il nostro sia un mercato rionale, la verità è che abbiamo clienti da ogni dove. C'è chi arriva da Sestu e da Settimo perché abbiamo roba buona e prezzi bassi». Giancarlo Ennas, 71 anni, è un cliente storico. «Vivo a Selargius», si presenta, «ma per comprare il pesce vengo in via Quirra. Mi trovo benissimo. Ottimo rapporto qualità prezzo e tanta gentilezza. La struttura però è fatiscente, urge una ristrutturazione».

Sergio Medas, 56 anni, specializzato in carni equine, è il rappresentante del Comitato che riunisce i circa 70 operatori del mercato. «Sono qui sin dal giorno dell'apertura. A prima vista il nostro potrebbe sembrare un mercato in salute, ma non è così. Abbiamo visto tempi migliori. Durante le recenti Festività siamo stati costretti a lavorare in condizioni difficili, con un solo montacarichi per merci e persone. L'ascensore, infatti, non c'è mai stato e la scala mobile non funzionava». Lo scivolo esterno? «Ha quattro rampe e una pendenza proibitiva. Inoltre per due volte siamo rimasti chiusi fuori perché mancava la luce e le serrande non si sollevavano, non funzionava neanche lo sblocco manuale. Tuttavia non serve a niente battere i piedi: ora si sta pensando a San Benedetto, inutile mettere altra carne al fuoco. In futuro ci auguriamo che si pensi anche a noi. Nel frattempo sarebbe già un ottimo risultato una manutenzione ordinaria più puntuale».

