«Trattati come stabilimenti balneari» 

«Il demanio ci tratta come se fossimo gestori di stabilimenti balneari». Vivono un incubo le famiglie, circa una ventina, che risiedono nel lungomare Vespucci a Sant’Antioco: l’incubo è rappresentato dai pochi metri di terreno all’ingresso di casa che ricadono lungo la linea demaniale per i quali è richiesta una tassa. Il balzello, pagato da tutti sin dal 2009, all’improvviso è lievitato in modo considerevole nonostante le case siano nel perimetro urbano della città lagunare

La protesta

Abbiamo sempre pagato 350 euro all’anno - dice Domenica Serrenti - pur non condividendone la motivazione, nella consapevolezza di avere a che fare con lo Stato, abbiamo sempre ottemperato alla richiesta. Adesso la cosa è diventata da un lato incomprensibile e dall’altro insostenibile. L’importo dal 2020 è passato all’improvviso a 3.700 euro. Più di dieci volte quello che pagavamo prima. Incomprensibile perché c’è la dichiarazione di “sdemanializzazione” intrapresa dal ministero delle Infrastrutture, ma passa il tempo: senza la firma del ministro dell’Economia e delle finanze, questa novità non viene ufficializzata e la Regione continua a chiederci i soldi». È la Regione, infatti, a provvedere all’emissione degli F24 in nome e per conto dello Stato: «Stiamo pagando quanto le concessione per gli stabilimenti balneari - precisa Milena Crastus - tre anni fa hanno formulato in modo generico il tariffario e hanno colpito anche noi, praticamente equiparando le concessioni che lucrano a quelle di semplice utilizzo. Noi non lucriamo, abbiamo solo alcuni spazi che ricadono nella linea del demanio. Altra assurdità, il ministro dei Trasporti non considera più queste aree beni demaniali, allora perché continuano a chiederci questi soldi? Dicono che manca la firma del ministro dell’Economia, è paradossale».

Il Comune

Una situazione che ha creato il caos dove non si capisce più il confine tra Stato e Comune. «Andrò personalmente a Roma per definire questa faccenda - dice il sindaco Ignazio Locci - purtroppo interessa tutto il lungomare e colpisce ingiustamente tante famiglie. A me non interessano lettini e ombrelloni, mi interessa invece la gestione del centro urbano che è trattato alla stessa stregua di una spiaggetta della Costa Smeralda. C’è la carenza della demanialità, definiamo questa cosa una volta per sempre. Non entro nella valutazione di alcuno, ma credo che si potrebbe aprire un contenzioso. Sono dell’idea che la Regione stia commettendo un abuso perché una volta dichiarata la mancanza di demanialità, cade anche il presupposto per chiedere il pagamento».

