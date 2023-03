«Trattate con cura i libri custoditi nella casa di Satta» 

«La gestione della casa di Sebastiano Satta, dove sono custoditi i Fondi librari, non può prescindere da una collaborazione tra la Biblioteca, proprietaria dei fondi, e il Comune. Al sindaco Andrea Soddu, quando afferma che chi vuole consultare un libro dei Fondi custoditi nella casa può andare a prenderlo, sfugge quello che non è un dettaglio: quei libri sono tutelati dalla Soprintendenza, e ci vogliono professionalità adeguate nella gestione».

A ribadirlo in un sit-in davanti alla casa del poeta Sebastiano Satta, l’ex sindaco di Nuoro, Annico Pau, contrario alla destinazione d’uso, quella di officina del sapere, che l’amministrazione comunale vuole dare alla stabile. Il Comune però ha sempre ribadito che si tratta di una visione moderna della biblioteca. Sulla vicenda da oltre un anno e mezzo si è acceso un dibattito che per lo meno ha avuto un gran merito: riportare alle cronache la figura dello stesso Satta.

L’incontro di ieri è servito a lanciare anche una proposta: «Per l'anno prossimo, che sarà il centodecimo anno dalla morte di Sebastiano Satta, si dedichi la sezione giovani della Biblioteca alla figlia di Satta, Raimonda chiamata da tutti Bibblina , la reginetta di casa che era morta a sei mesi». Una proposta tra un mare di contrapposizioni di vedute con lo stesso ex sindaco Pau che ieri davanti alla casa di Satta «chiusa omrai da nove anni» ha ricordato è un «luogo simbolo per ospitare le memorie sattiane e i fondi librari (sotto tutela della soprintendenza dei fondi storici e non utilizzabili secondo criteri diversi da quelli dei vincoli ai quali devono sottostare), da far gestire, senza improvvisazioni, dalla Biblioteca Sebastiano Satta che, nel tempo, ha maturato tutta l’esperienza necessaria e ha al suo interno le professionalità adeguate».

In conclusione Annico Pau ha rilanciato la sua proposta una soluzione basata su tre punti che lui stesso ha definito «irrinunciabili: la centralità di Bustianu, articolata come nella biblioteca digitale, la collaborazione con la Biblioteca Satta dove risiedono le competenze e l’attivo coinvolgimento delle popolazioni dei paesi del circondario».

