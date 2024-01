Trattamento posidonia: via al cantiere 

Cantieri aperti nella zona industriale San Marco di Alghero per la realizzazione dell’impianto di trattamento della posidonia in esubero e dei rifiuti da spazzamento strade. L’infrastruttura, finanziata con fondi Pnrr per 5 milioni di euro, verrà ultimata entro il prossimo settembre, con successiva fase di collaudo e messa in esercizio entro l’anno. L’impianto, presentato da Consorzio industriale di Sassari, Comune di Alghero e Provincia di Sassari che ne hanno sostenuto la realizzazione, servirà a trattare i residui provenienti dagli arenili costituiti prevalentemente da una frazione organica (alghe, piante acquatiche, posidonia), da una frazione minerale (sabbia, conchiglie) e da una frazione di rifiuti antropici (plastiche, microplastiche).

La presenza della posidonia spiaggiata interessa in particolar modo il litorale di Alghero che con una soluzione sostenibile potrà recuperare la sabbia e liberare le spiagge dagli immensi accumuli della pianta marina, e permetterà un risparmio per tutti i comuni interessati che eviteranno inutili spese di trasporto verso la città di Quartu, l’unico macchinario gemello nell’isola. Nell’impianto saranno trattate 11 tonnellate all’ora di rifiuti per un funzionamento di dieci ore al giorno, una potenzialità di trattamento media di 110 tonnellate al giorno e 273 giorni di funzionamento all’anno. «Un risultato straordinario non solo per Alghero – ha commentato il sindaco Mario Conoci- ma tutta l’Isola potrà godere di una centrale di ripascimento delle spiagge all’avanguardia». (m.p.)

