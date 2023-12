Trattamento fanghi fuori dal paese 

Il mega impianto da 8,6 milioni di euro per il trattamento dei fanghi da depurazione sarà realizzato lontano dal centro abitato di Serdiana. Lo prevede il documento di indirizzo alla progettazione approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. L’opera sorgerà a Su Sparau, in un terreno di proprietà di Ecoserdiana (che sarà espropriato), a 2,5 chilometri di distanza dal paese in un’area dove sono presenti un parco fotovoltaico, un impianto a biomasse e un cantiere per la lavorazione di materiale da cava.

Il dibattito

Tramonta definitivamente l’ipotesi di realizzare l’impianto nella zona industriale di Su Pauleddu a poca distanza dal centro abitato. Questa possibilità era stata presa in considerazione dopo la rottura della partnership tra il Comune ed Ecoserdiana a causa della mancata presentazione da parte della società della documentazione integrativa per una valutazione tecnica del progetto e la sua sostenibilità economica: «Era un atto dovuto - spiega il sindaco Maurizio Cuccu - stavamo valutando altre aree comunali per evitare l’esproprio di un’area privata. L’iter si è interrotto per due motivi: il sito non può essere modificato se non in seguito ad una rivalutazione e una nuova istruttoria che avrebbe preso molto tempo. Rischiavamo di arrivare lunghi anche su tutte le altre fasi. L’altro motivo è legato alla posizione. Quell’area ci ha garantito un punteggio così alto da farci ottenere un finanziamento da 8,6 milioni di euro, pari all’intero bilancio di un anno del nostro Comune. Un’altra area con caratteristiche diverse ci avrebbe fatto correre il rischio di non avere più lo stesso punteggio e quindi neanche lo stesso finanziamento».

L’iter

Da ora in avanti si procederà a tappe forzate. «Siamo nei tempi - assicura Cuccu - abbiamo quasi pronto il progetto di fattibilità e a breve chiuderemo la convenzione con Invitalia per l’appalto integrato che prevede la progettazione esecutiva, la realizzazione e l’affidamento in concessione». Dal trattamento dei fanghi da depurazione si produrrà energia elettrica e gas. Risorse da impiegare principalmente per il funzionamento dell’impianto stesso mentre i rifiuti, una volta trattati, diventeranno fertilizzanti per l’agricoltura. Un’idea che sposa il concetto di economia circolare in una zona ad alta vocazione agricola: il rifiuto anziché essere smaltito, con costi rilevanti per la comunità, diventa una risorsa per il territorio. «È una tecnologia unica al mondo, questo permetterà di valutare poi le ricadute a livello di economia circolare con la produzione di fertilizzanti e di ammoniaca per vari altri utilizzi. Le prospettive economiche ed occupazionali sono molto interessanti».

L’impianto dovrà essere ultimato entro il 31 dicembre del 2026.

