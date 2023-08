Trattamento dei fanghi, l’impianto sorgerà nella zona Su Sparau 

Sorgerà nella zona industriale di Su Sparau l’impianto di trattamento dei fanghi da depurazione finanziato con 8,5 milioni di euro con i fondi del Pnrr. Il Comune di Serdiana, dopo un confronto con il Ministero dell’Ambiente, ha individuato un’area comunale adiacente a quella di proprietà di Ecoserdiana originariamente destinata ad ospitare l’impianto.

Con la società che gestisce la discarica di Su Siccesu, il Comune aveva stretto un partenariato per la costruzione dell’impianto. Accordo però saltato a causa della mancata presentazione della documentazione integrativa da parte di Ecoserdiana.

Per questo, il Comune ha deciso di chiedere al Ministero una modifica del progetto indicando come sito alternativo un’area all’interno della zona industriale di Su Pauleddu, a poca distanza dal centro abitato. Scelta contestata dall’opposizione in Consiglio comunale che ha chiesto un’attenta valutazione dell’impatto ambientale. Ora si torna a parlare della zona di Su Sparau, il Comune attende il via libera definitivo del Ministero: se l’area non dovesse risultare idonea si procederà all’esproprio del terreno di Ecoserdiana.

Nel frattempo andrà avanti l’iter amministrativo per l’individuazione, attraverso un appalto integrato, di un soggetto a cui affidare progettazione e costruzione dell’impianto per la produzione di energia e il trattamento degli scarti da lavorazione da utilizzare come concime in agricoltura. L’impianto dovrà essere ultimato entro il 31 dicembre del 2026. (c. z.)

