Trattamento anti cocciniglia per gli alberi 

Pericolo scampato per gli alberi di piazza Primo maggio a Sestu. Sulle piante pendeva la minaccia della cocciniglia, insetto tra i più dannosi per le piante.

Per combatterla è partito un trattamento endoterapico, come spiega l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas: «Grazie al nuovo appalto di manutenzione si sta intervenendo sui lecci di piazza primo Maggio colpiti dalla cocciniglia, incluso il leccio storico compreso in origine nella dimora della famiglia Ugo». Una pianta tra le più antiche e amate a Sestu che è stata anche un’attrazione di Monumenti Aperti; molti anni fa si trovava nel giardino di una villa, demolita per fare spazio alla piazza. «L’intervento con trattamenti endoterapici», continua l’assessora, «consiste nell’introdurre una sostanza specifica nel tronco senza alcun rilascio di sostanze nell'ambiente esterno. Questa specifica tecnica garantisce una maggiore efficacia contro questi specifici insetti fitofagi».

