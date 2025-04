Trattamenti sanitari, le disposizioni raccolte a domicilio  

Il Comune garantirà il servizio di raccolta delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) anche a domicilio o in videoconferenza da casa per tutti i cittadini impossibilitati a recarsi nell’ufficio di stato civile in Municipio. Durante l’ultima adunanza comunale è stata portata in discussione, e approvata, una mozione presentata dal consigliere di maggioranza Sandro Picciau sul servizio di raccolta delle Dat. Il portavoce del gruppo consiliare “Lista civica Mario Puddu” si è rivolto ai colleghi presenti in Aula: «Si tratta di una mozione di grande importanza per i diritti individuali e la dignità delle persone. In particolare riguarda l’implementazione del servizio già offerto dal nostro Comune, previa prenotazione, nell’apposito sportello dell’ufficio servizi demografici».

La sigla Dat indica l’atto mediante il quale ogni cittadino maggiorenne esprime anticipatamente le proprie convinzioni e preferenze in merito a eventuali futuri trattamenti sanitari e terapici cui dovesse essere sottoposto. Le Dat possono essere redatte in forma scritta o videoregistrata, sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento e vengono inoltrate a una banca dati nazionale. Non possono essere mai presentate per delega.

Per questo Picciau ha chiesto di rendere più «efficiente e accessibile» il servizio garantendo capillarità e domiciliarità: «Il servizio - ha concluso il consigliere di maggioranza - verrà migliorato mediante una chiara campagna informativa, la sensibilizzazione della cittadinanza e la semplificazione delle procedure di registrazione anche a domicilio». (sa. sa.)

