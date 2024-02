Tratta di esseri umani, giornata di sensibilizzazione per le scuole  

Anche Quartu celebra la giornata la “Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone”. Lo fa con il progetto Elen Joy, realizzato in Sardegna, dal 2003, dalla Congregazione delle Figlie della Caritàattraverso un finanziamento del dipartimento per le Pari Opportunità da sempre vicino alle vittime, e che per l’occasione ha dato vita a diverse iniziative.

Oggi gli studenti dell’Istituto comprensivo n° 3 aderiranno ad una giornata di sensibilizzazione e informazione sul tema della tratta attraverso la testimonianza degli operatori del progetto Elen Joy mentre giovedì alle 20 sarà trasmessa in diretta streaming una veglia di preghiera dalla parrocchia di San Luca a Margine Rosso presieduta da don Davide Collu e animata dal Coro Tlc. «Chi tenta di fuggire in cerca di sicurezza o di lavoro», spiegano i promotori del progetto, «si trova in balia di se stesso, con leggi insufficienti che tutelino i migranti, che si trovano con maggior facilità avvinghiati nelle trame delle reti tessute dai trafficanti di persone. Quegli stessi trafficanti che hanno incrementato l’uso della tecnologia informatica per il reclutamento e lo sfruttamento, adescando le vittime sulle reti sociali e diffondendo in internet falsi annunci di lavoro».

