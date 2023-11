Trasversale sarda, da Oristano a Tortolì I sindaci: tempi celeri 

Nessuno si sbilancia sui tempi, ma questa sembra essere la volta buona, per quello che l'assessore regionale ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu lo ha definito «il più grande investimento per un’opera viaria in Sardegna».

Il progetto

La Trasversale sarda, infrastruttura rimasta nell'elenco dei desideri per anni, nasce per congiungere un versante all'altro dell'isola: da Oristano a Tortolì per complessivi 160 chilometri, un costo di circa 2 miliardi di euro. La presentazione del nuovo percorso è stata fatta ieri da Saiu, nel corso di un’affollata assemblea tenutasi ieri mattina a Samugheo, a cui hanno partecipato numerosi sindaci dei territori interessati e l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, mentre non era presente quello della Provincia di Oristano Massimo Torrente. Con Saiu anche il direttore generale dell’assessorato Piero Dau, mentre le sei alternative progettuali elaborate nello studio Ois, società in-house della Regione e dal gruppo di progettazione Politecnica di Firenze, sono state illustrate da Marcello Mancone e Francesco Fatichi. A loro è spettato il compito di motivare il perché della scelta del tracciato stradale che collegherà l’ovest e l’est dell’Isola.

Il percorso

«Itinerario - ha spiegato Fatichi- considerato ottimale anche sulla base dell'impatto sul territorio e soprattutto sui benefici che possono essere creati nei paesi dove passerà la strada, anche in funzione dello spopolamento». Le sei alternative si differenziano tra loro soprattutto nel secondo tratto quello che va da Sorgono a Tortolì. Quali ora i passaggi successivi? «La Giunta – ha evidenziato l'assessore Saiu – ha approvato uno stanziamento di 8 milioni di euro, risorse che consentiranno di passare dalle alternative progettuali alla fattibilità tecnica ed economica, che, in virtù del nuovo codice degli appalti, includerà anche la progettazione definitiva, e quindi la possibilità di intercettare le risorse necessarie per l'opera». Diversi i sindaci intervenuti nel dibattito che hanno chiesto chiarimenti e di poter formulare proposte integrative sulla base di progettazioni già in corso.

Gli amministratori

Il sindaco di Samugheo Basilio Patta che ha fatto gli onori di casa, non ha però dimenticato di sottolineare «come nel 2014, ben nove anni fa, nella stessa sala conferenze del museo del territorio, l’assessore regionale di turno aveva garantito tempi celeri per l’avvio dell’opera». E in quanto ai tempi, Il consigliere regionale Gianni Tatti nonché sindaco di Ruinas, ha chiesto celerità ricordando che «proprio a Samugheo nel 2002 aveva partecipato da consigliere provinciale a una riunione sull’argomento. Questa volta – ha aggiunto – sono certo che la strada verrà alla luce e la scommessa può essere vinta». I primi cittadini di Allai, Arzana, Bari Sardo. Tonara, Belvì, hanno condiviso il metodo di lavoro, avvertendo però l’esigenza che si proceda a passo spedito. L’amministratore della Provincia di Nuoro Tidu, dopo aver espresso apprezzamento per la condivisione con quanti “vivono” il territorio, ha sottolineato come «si debba procedere unitariamente, senza che ognuno guardi il suo pezzo ma soprattutto senza sventrare il territorio». Insomma tutti d’accordo sul fatto che l’opera può rappresentare lo strumento per riconoscere il diritto alla mobilità finora negato in aree importanti della Sardegna. A patto che si faccia in fretta.

