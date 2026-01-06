Trasporto urbano, si cambia 

Il trasporto pubblico urbano ad Alghero è arrivato a un punto di svolta. Tra percorsi congestionati, quartieri scoperti e una mobilità sempre più sbilanciata sull’auto privata, cresce la richiesta di un ripensamento profondo del servizio, in chiave metropolitana. In questo contesto si inserisce la protesta di decine di famiglie che segnalano disagi strutturali e rilanciano una proposta di modifica dei tracciati come occasione per alleggerire il traffico e ampliare il bacino d’utenza.

L’autobus della linea AF, per esempio, al momento non arriva a Carrabuffas e i residenti spingono per una modifica del tracciato. A farsi portavoce è l’Unione dei Cittadini di Alghero, che raccoglie e sintetizza le numerose segnalazioni prevenienti soprattutto da via Leonardo da Vinci, in particolare durante le manovre di svolta verso via XX Settembre: un nodo già fortemente congestionato dal passaggio di mezzi pesanti, veicoli commerciali e auto di trasfertisti. 47 nuclei familiari hanno sottoscritto una specifica istanza. La proposta prevede che la linea AF, proveniente da via Monte D’Olla, prosegua fino all’intersezione con via Carrabuffas, per poi raggiungere la nuova rotatoria della circonvallazione. Una soluzione che, secondo l’Unione dei Cittadini, consentirebbe non solo di alleggerire la pressione del traffico, ma anche di ampliare il bacino d’utenza del trasporto pubblico urbano.

Il confronto

«Ne discuteremo con Arst per valutarne la fattibilità, - assicura l’assessore Roberto Corbia - ma il nodo centrale sono i chilometri: l’azienda viene remunerata dalla Regione in base ai chilometri di servizio, e ampliare le linee non è sempre semplice». Il Comune, intanto, ha avviato un tavolo permanente con Arst proprio per affrontare e risolvere le principali criticità del servizio. Tra gli interventi programmati figurano l’installazione di bacheche informative in tutte le fermate, il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale dedicata e l’installazione di dodici nuove pensiline. Il tema della gestione futura del servizio resta però aperto. Il contratto con Arst è in scadenza nel 2026 e, come anticipa Corbia, «nell’ambito della discussione del Piano dei trasporti regionale la traiettoria è quella di arrivare a un gestore unico su scala metropolitana. L’arrivo della Città metropolitana cambia tutto e apre nuovi scenari».

