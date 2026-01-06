VaiOnline
Alghero.
07 gennaio 2026 alle 00:55

Trasporto urbano, si cambia 

Corbia: «L’obiettivo è un gestore unico su scala metropolitana» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il trasporto pubblico urbano ad Alghero è arrivato a un punto di svolta. Tra percorsi congestionati, quartieri scoperti e una mobilità sempre più sbilanciata sull’auto privata, cresce la richiesta di un ripensamento profondo del servizio, in chiave metropolitana. In questo contesto si inserisce la protesta di decine di famiglie che segnalano disagi strutturali e rilanciano una proposta di modifica dei tracciati come occasione per alleggerire il traffico e ampliare il bacino d’utenza.

L’autobus della linea AF, per esempio, al momento non arriva a Carrabuffas e i residenti spingono per una modifica del tracciato. A farsi portavoce è l’Unione dei Cittadini di Alghero, che raccoglie e sintetizza le numerose segnalazioni prevenienti soprattutto da via Leonardo da Vinci, in particolare durante le manovre di svolta verso via XX Settembre: un nodo già fortemente congestionato dal passaggio di mezzi pesanti, veicoli commerciali e auto di trasfertisti. 47 nuclei familiari hanno sottoscritto una specifica istanza. La proposta prevede che la linea AF, proveniente da via Monte D’Olla, prosegua fino all’intersezione con via Carrabuffas, per poi raggiungere la nuova rotatoria della circonvallazione. Una soluzione che, secondo l’Unione dei Cittadini, consentirebbe non solo di alleggerire la pressione del traffico, ma anche di ampliare il bacino d’utenza del trasporto pubblico urbano.

Il confronto

«Ne discuteremo con Arst per valutarne la fattibilità, - assicura l’assessore Roberto Corbia - ma il nodo centrale sono i chilometri: l’azienda viene remunerata dalla Regione in base ai chilometri di servizio, e ampliare le linee non è sempre semplice». Il Comune, intanto, ha avviato un tavolo permanente con Arst proprio per affrontare e risolvere le principali criticità del servizio. Tra gli interventi programmati figurano l’installazione di bacheche informative in tutte le fermate, il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale dedicata e l’installazione di dodici nuove pensiline. Il tema della gestione futura del servizio resta però aperto. Il contratto con Arst è in scadenza nel 2026 e, come anticipa Corbia, «nell’ambito della discussione del Piano dei trasporti regionale la traiettoria è quella di arrivare a un gestore unico su scala metropolitana. L’arrivo della Città metropolitana cambia tutto e apre nuovi scenari».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Nel carcere di Massama esplode la rivolta

Proteste per l’arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma: arredi distrutti, allagato un piano. Sindacati in allarme 
Valeria Pinna
Intervista

«La sanità richiede una guida a tempo pieno»

Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell’Isola. E frena sulle ricandidature per le prossime regionali 
Roberto Murgia
La storia

«Quarant’anni senza Aldo: nessun rancore»

Cristiano Scardella: mio fratello morì dopo sei mesi in cella da innocente, chi lo fece arrestare non si è mai scusato 
Marco Noce
Maltempo

Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti

Nella morsa del gelo artico oggi il Bruncu Spina e tutta la Barbagia 
Gianfranco Locci
Città del Vaticano

Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace»

Monito sui «deliri di onnipotenza» Alla celebrazioni anche Mattarella  