Trasporto urbano in Consiglio 

A Siniscola si riaccendono i riflettori sulla proposta lanciata alcune settimane fa dai gruppi di minoranza per un servizio di trasporto pubblico urbano. La questione, già rinviata in una precedente seduta, è stata inserita nell’assemblea in programma martedì. Obiettivo della minoranza è quello di spingere a creare il servizio dei bus cittadini che favorisca una maggiore mobilità della popolazione, sul modello di quello messo in atto nei mesi estivi per fruire le spiagge del litorale e gestito da una ditta privata. Per ora nella maggioranza non si avverte nessun segnale di apertura, anche se nessuno si è espresso negativamente. Martedì potrebbe esserci un passo avanti in questa direzione oppure una bocciatura da parte della maggioranza. Durante la seduta verranno inoltre resi noti i nomi dei consiglieri che faranno parte del consiglio direttivo della Pro Loco. (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA