Trasporto urbano, bus green in strada 

Silenziosi, a basso consumo e green: l’Arst mette in strada i nuovi bus elettrici destinati al servizio urbano di Oristano. Sei mezzi sono già in circolazione, altri 5 lo saranno a breve e il resto della flotta sarà operativo entro inizio estate, per un totale di 23 bus a emissioni zero. La presentazione si è svolta al polo intermodale di via Ghilarza, scelta non casuale. Il direttore di Arst, Carlo Poledrini, ha evidenziato il valore simbolico della location, «a dimostrazione del sincronismo tra investimenti infrastrutturali e quelli sui mezzi». Arst sta anche discutendo con la Regione la possibilità di diventare gestore del centro intermodale, con l’obiettivo «di renderlo più vivo».

Inaugurazione

All’inaugurazione erano presenti il sindaco, Massimiliano Sanna, l’assessore alla Mobilità, Ivano Cuccu e la dirigenza dell’azienda. Per il primo cittadino questo segna «l’inizio di un percorso importante per una città che vuole essere green», convinto che i mezzi elettrici possano migliorare comfort ed efficienza per i pendolari. Ma Poledrini ha ricordato che la qualità del trasporto urbano non passa solo dalla tecnologia: «Un servizio come quello di Oristano, con 750mila chilometri di percorrenza, sei frazioni e 30mila abitanti, non è semplice. I cittadini devono poter contare su un bus ogni 10 minuti, non ogni 40. Quella è la negazione del servizio pubblico. Noi eseguiamo il contratto, ma serve uno sviluppo più ampio».

La criticità

Il confronto con Nuoro è netto: pur avendo un numero simile di abitanti, il capoluogo barbaricino dispone del 25% di percorrenze in più. Per Arst, il miglioramento passa anche dall’accessibilità: pensiline adeguate, spazi di attesa confortevoli, informazione chiara e strumenti digitali che saranno messi a disposizione degli utenti. I nuovi mezzi, progettati in Italia, sono silenziosi, privi di vibrazioni, accessibili e dotati di sistemi di sicurezza avanzati. Rientrano nel piano di rinnovamento del parco aziendale, che prevede oltre 330 milioni di euro di investimenti entro il 2026 per l’acquisto di bus elettrici e a idrogeno e per lo sviluppo di infrastrutture dedicate. «Il nostro piano aziendale prevede un percorso di transizione energetica che va oltre la sostenibilità: rappresenta un’opportunità concreta per tutto il comparto industriale sardo, stimolando innovazione, occupazione e sviluppo», ha dichiarato Giovanni Mocci, amministratore unico di Arst.

Nodo via Cagliari

Resta aperto il capitolo del trasferimento della stazione Arst da via Cagliari al polo intermodale. Poledrini non indica tempistiche: «Serve definire un accordo formale con il Comune, ma troveremo una soluzione». E sul dibattito di spostare il capolinea fuori dal centro va controcorrente rispetto alla scelta della Giunta Sanna: «In tutte le città si cerca di portarlo più vicino al centro per evitare la congestione stradale. Ma siccome non siamo a New York, anche a Oristano troveremo un equilibrio».

