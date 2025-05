«Trasporto sanitario, così si chiude» 

«Trasporto sanitario, i soldi e le ambulanze ci sono, mancano i volontari, siamo costretti a chiudere»: il grido d’allarme arriva dalla Lasa (Libera associazione soccorso Arbus), lanciato nel corso della commissione consiliare sulla sanità, convocata dall’assessore di riferimento, Sara Vacca. A illustrare le difficoltà per proseguire sul cammino tracciato 38 anni fa, è stata la presidente, Maria Letizia Atzeni: «Siamo partiti in tanti, siamo rimasti in pochi. A breve il rinnovo del direttivo, un invito ai volontari a unirsi a noi per salvare un servizio importante».

La Commissione

All’incontro hanno partecipato parte del direttivo della Lasa, volontari di altre associazioni, le consigliere del gruppo di minoranza Veronica Aru nelle vesti di commissaria e Anita Tatti anche come segretaria dell’associazione. «Il tempo stringe», ha detto Vacca: «Dobbiamo unirci per evitare il rischio di perdere un servizio storico, proprio in un momento in cui il bisogno di assistenza sanitaria è crescente. Nel caso della Lasa, tanti gli interventi richiesti, pochi i volontari che corrono sulle ambulanze». L’assessora ha spiegato i motivi che l’hanno convinta a convocare la Commissione: «Non potevo far finta di nulla davanti a una richiesta di aiuto arrivata dal mondo del volontariato, non solo di Arbus ma anche di Guspini e Gonnosfanadiga. Fa ben sperare il risultato finale: un gruppo di volontari, su invito della presidente, si sono iscritti alla Lasa. Un passo in avanti sulla strada per ripartire a soccorrere le persone che hanno bisogno di raggiungere l’ospedale o altri centri sanitari. Prima di affermare che il problema è risolto, però, aspettiamo il rinnovo del direttivo».

Gli interventi

«Quando mi fu chiesto – ricorda Tatti – un aiuto per seguire la procedura complessa prevista dalla modifica della norma che impone l’iscrizione al registro unico del terzo settore, l’ho fatto volentieri perché so quanto la Lasa sia importante per il paese. Non possiamo tirarci indietro ora che il bisogno si fa più forte. L’ho vissuto direttamente: laureata in turismo, in un paese turistico, consapevole del difficile momento della sanità sarda ho ripiegato su un corso per infermiera».

Sulla stessa linea Aru: «Sono cresciuta con mio padre, volontario della Lasa. Conosco i sacrifici ma anche le soddisfazioni per chi dà con lo spirito puro di dare senza nulla avere». Papà Sergio conferma: «Guido l’ambulanza da una vita, ora serve un ricambio generazionale». Un volontario, Lello Pusceddu: «La mia disponibilità a entrare nell’associazione l’ho data già. Arbus ne ha bisogno».

La storia

Le chiamate di soccorso, le sirene spiegate, la corsa contro il tempo: tre azioni che racchiudono l’intensa attività dei volontari dal 1988 (oltre 300 iscritti, 50 soci attivi). Nel 2015 la prima crisi del personale obbligò la sospensione della collaborazione col 118. Cinque anni fa, secondo ostacolo col rinnovo del direttivo: poco personale.

Allora ci si domandava: quale futuro per la Lasa? In questi giorni, l’allarme è più forte: trasporto sanitario, ci sarà un futuro?

