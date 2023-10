Trasporto pubblico, più linee per i turisti e gestione unica  

Provate a organizzare una gita al nuraghe di Barumini, uno dei siti archeologici più famosi della Sardegna: in autobus con partenza da Cagliari servono almeno due ore e mezza (con annessa camminata di un chilometro) e non arriverete prima delle 14.30. Il tempo di una visita veloce e alle 17 bisogna prendere il pullman del rientro.

Lo scenario

L’esempio può essere replicato più o meno per tutte le attrazioni turistiche della Sardegna, dalle spiagge ai borghi dell’interno. «La Regione deve prendere atto che la richiesta di trasporto collettivo è profondamente cambiata anche nella nostra isola», dice il segretario della Filt Cgil Arnaldo Boeddu, «ed è per questo motivo che vi è l’esigenza di finanziare un maggior numero di chilometri di trasporto pubblico locale così come deve assegnare le risorse necessarie per una profonda ristrutturazione delle strutture e degli immobili indispensabili per rendere maggiormente appetibile e fruibile il trasporto».

I tempi

La riforma del settore approvata dalla Giunta – che entro la fine dell’anno dovrà essere trasformata in legge dal Consiglio regionale – prevede che ad occuparsi della rete di collegamenti sia il nuovo ente alla guida del “bacino unico” di mobilità, grande quanto l’intera isola. Negli ultimi cinquant’anni il trasporto pubblico locale è stato programmato quasi esclusivamente per le esigenze di studenti e lavoratori pendolari: i servizi per i turisti sono garantiti da metà giugno all’inizio di settembre. Poi, al rientro dalle vacanze, tutti i mezzi pubblici vengono concentrati a servizio della scuola. Alla faccia dei discorsi sull’ampliamento della stagione turistica.

Per i sindacati uno dei punti più importanti del disegno di legge varato dalla Giunta è la proroga dei contratti di servizio per tre anni: senza questo passaggio, gli appalti per la gestione del trasporto pubblico locale sarebbero stati assegnati con un bando. Uno scenario che avrebbe messo in difficoltà Arst, Ctm, Atp e tutte le altre aziende sarde. Il bacino unico, che potrà però essere diviso in diversi lotti, «probabilmente costringerà le imprese di trasporto a consorziarsi», spiega Ignazio Lai, segretario generale della Fit-Cisl Sardegna. Cosa cambierà per chi usa i mezzi pubblici? «A parte il rinnovo della flotta, c’è da dire che le tariffe dovrebbero restare uguali. Secondo noi è indispensabile approdare a un biglietto unico per tutti i servizi», dice il sindacalista.

I manager

La riforma dovrebbe entrare a regime nei prossimi tre anni, nel frattempo i contratti con le aziende sono stati prorogati. Il bando pubblico per l’assegnazione dei servizi – che tutti temevano – sembrano scongiurati. A meno che l’Ue non contesti in futuro un eventuale affidamento diretto: «È una possibilità, ma va detto che in questo settore c’è tanta confusione. In altri territori le Regioni hanno mantenuto il servizio in house senza che ci siano stati problemi», rileva William Zonca, della Uil trasporti, «l’importante è che si costruisca un trasporto pubblico locale sostenibile, che sia in linea col mercato: per questo sarà fondamentale la scelta dei manager dell’autorità di bacino, servono grandi competenze».

