Trasporto pubblico, patto con i cittadini 

Un sondaggio e un’assemblea pubblica per affrontare un tema fondamentale per il futuro di Sestu: quello del trasporto pubblico.

La nuova Giunta guidata dal sindaco Michele Cossa ha deciso di coinvolgere i cittadini per trovare le soluzioni più adeguate. Primo passo la pubblicazione, sui canali social istituzionali, di un questionario con una serie di domande sulla frequenza di utilizzo dei mezzi e i problemi riscontrati. Un banco di prova per il servizio fornito dall’Arst, l’unico presente a Sestu, spesso criticato, soprattutto durante il periodo scolastico, per i bus strapieni, le linee inadeguate e i frequenti guasti.

Il sindaco

«Il trasporto pubblico è un servizio essenziale, che incide ogni giorno sulla vita di studenti, lavoratori, anziani e famiglie. Abbiamo deciso di affrontarlo con un metodo diverso: ascoltare i cittadini e costruire insieme una piattaforma di proposte concreta e autorevole», spiega Cossa. Un tema che era stato al centro anche della campagna elettorale, tanto che il Pd e tutto il Campo Largo avevano lanciato una petizione per chiedere l’arrivo del Ctm che aveva raccolto migliaia di firme. «In queste settimane – spiega Cossa – ho già avuto un primo confronto con l’Assessore regionale dei Trasporti ed è emerso che gli attuali contratti di servizio saranno prorogati e che, nell’immediato, il tema non sarà il cambio del gestore. Oggi perciò la priorità è migliorare il servizio per i cittadini». L’arrivo del Ctm dunque al momento non pare sul tavolo, ma l’amministrazione comunale non si fermerà al questionario. «L’intento è raccogliere segnalazioni e proposte, cui seguirà, a settembre, un’assemblea aperta alla cittadinanza. Al termine del percorso sarà predisposto un documento ufficiale che verrà discusso con la Regione».

Le questioni aperte

Tra i temi su cui aprire un confronto ci sono «gli orari delle corse, i collegamenti con scuole e luoghi di lavoro, la frequenza del servizio, le coincidenze, la qualità delle fermate e dell’informazione agli utenti».punta anche al «biglietto unico integrato che consentirebbe di utilizzare mezzi Arst e Ctm con un solo titolo di viaggio. Serve un sistema semplice e integrato, non servizi che continuano a dialogare poco tra loro» ed è già pronto a installare nuove pensiline in città.«Invito tutti, in particolare i giovani che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico, a partecipare alla consultazione – conclude Cossa –. Più saranno i pareri raccolti, più forte sarà la voce di Sestu quando chiederemo alla Regione interventi concreti. Il nostro obiettivo non è protestare, ma ottenere risultati».

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