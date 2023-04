Trasporto pubblico, nuove fermate Arst 

Tira aria di cambiamento a Sestu anche nelle fermate Arst. Da poco infatti in via Cagliari, una volta terminati i lavori stradali, la fermata è stata spostata più avanti, pochi numeri civici più in là da dove è sempre stata. Ma non è l’unica novità: a breve sarà pronta una nuova fermata in via Laconi, e una in zona Cortexandra.

«Contemporaneamente alle nuove fermate partiranno le nuove tratte che avvicinano i trasporti pubblici all’utenza – dice l’assessore Emanuele Meloni -. Rispetto al programma è servito qualche giorno in più legato alle indicazioni ricevute al momento del collaudo da parte di Motorizzazione Civile e Arst che spostano, alcune volte, di qualche decina di metri le fermate storicamente conosciute che sono state modificate e adeguate per far rispettare la normativa e migliorare la sicurezza di veicoli e pedoni».

