Trasporto pubblico locale, nasce il bacino unico per migliorare il servizio 

Un bacino unico per gestire meglio il Trasporto pubblico locale (Tpl). La Giunta ha approvato la riforma del sistema regionale con un disegno di legge, proposto dall’assessore ai Trasporti, Antonio Moro, che istituisce un bacino unico di mobilità governato da un ente partecipato da Regione, Province, Città metropolitane e Comuni. Da una recente indagine è emerso che in Sardegna sono in circolazione 0,9 autobus ogni 1000 abitanti (per un totale di circa 3200 autobus), dato poco al disotto della media nazionale. Di questi circa 600 effettuano il servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano. Dalle ricerche emerge che circa l’83,8% dei mezzi in circolazione sono di classe ambientale uguale o superiore a Euro 5, mentre solo lo 0,9% è molto inquinante

L’assessore

«In questi mesi», spiega l’assessore Moro, «ci siamo confrontati con gli operatori che gestiscono il trasporto pubblico nell’Isola e siamo arrivati a definire questo disegno di legge che, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali, salvaguarda la professionalità e l’efficienza delle aziende sarde, che in questi anni hanno dimostrato di saper offrire servizi all’altezza dei tempi, grazie anche a un processo di ammodernamento dei mezzi nell’ottica di una vera sostenibilità ambientale». Lo strumento individuato, aggiunge l’esponente della Giunta Solinas, «è il bacino unico, al quale partecipano gli enti proprietari delle aziende pubbliche del Trasporto pubblico locale, e cioè Atp di Sassari, Atp di Nuoro, Aspo di Olbia e Ctm, ma anche la Regione con l’Arst. Garantiamo un futuro, con le soluzioni opportune, anche alle aziende private del trasporto pubblico locale, che offrono quotidianamente un servizio irrinunciabile in tante nostre comunità, soprattutto in quei territori geograficamente svantaggiati che trovano negli operatori privati un riferimento certo e un collegamento puntuale».

Il provvedimento

Il disegno di legge, si legge nel provvedimento approvato dalla Giunta regionale, «disciplina l’istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e funzionale alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, economica e finanziaria e di assicurare adeguati standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale». Il nuovo organismo, che opererà con il metodo «della concertazione e della programmazione negoziata», favorirà «l’ottimizzazione delle reti e degli orari, lo sviluppo dei centri di interscambio, l’integrazione intermodale e tariffaria». Tra gli obiettivi, «il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause d’inquinamento ambientale» e il miglioramento della qualità del servizio «in termini di regolarità, efficienza, comfort, puntualità e accessibilità, anche attraverso l'adozione di tecnologie innovative». Secondo dati Istat, in Sardegna il 18,2% della popolazione utilizza i mezzi di Trasporto pubblico locale per motivi di studio e di lavoro, contro una media italiana pari al 20,4%. Il tasso di motorizzazione dell’utilizzo del mezzo privato in sostituzione del trasporto pubblico, è invece pari a 704 ogni 1000 abitanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA