Trasporto pubblico, il futuro è adesso 

Come sarà il futuro del trasporto pubblico in città? Nel 2026 scade il contratto di servizio tra Comune e Ctm e in ballo ci sono diversi servizi da discutere. Per esempio: Ctm è riconosciuto come uno dei migliori servizi di trasporto pubblico. ma, come noto, collega, e non per sua volontà, solo otto Comuni, oltre Cagliari. Da tempo sindaci e cittadini lamentano, per esempio, l’assenza di un collegamento fornito dal Ctm con l’aeroporto di Elmas (scalo da cinque milioni di passeggeri all’anno), ma il problema si pone anche per quei Comuni, come Sestu o Sinnai, o anche Uta, solo per citarne alcuni dove il Ctm non arriva. Ci arriva l’Arst, è vero, ma l’azienda regionale fornisce un servizio diverso, a orario e non a frequenza, obbligando per esempio gli studenti di quei paesi a uscire di casa un’ora prima e tornarci un’ora dopo.

Insomma, di questo e di altro si parlerà questa mattina a partire dalle 9 alla Fiera, sala Tola Sulis, ingresso via Rockefeller. Oltre alla governatrice regionale Alessandra Todde, parteciperanno tra gli altri Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera, il sindaco di Cagliari e della Città metropolitana Massimo Zedda e i colleghi di Quartu, Sestu, Sinnai e Uta Graziano Milia, Maria Paola Secci, Barbara Pusceddu e Giacomo Porcu. ( ma. mad. )

