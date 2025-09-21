VaiOnline
L’incontro.
22 settembre 2025 alle 00:08

Trasporto pubblico, il futuro è adesso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Come sarà il futuro del trasporto pubblico in città? Nel 2026 scade il contratto di servizio tra Comune e Ctm e in ballo ci sono diversi servizi da discutere. Per esempio: Ctm è riconosciuto come uno dei migliori servizi di trasporto pubblico. ma, come noto, collega, e non per sua volontà, solo otto Comuni, oltre Cagliari. Da tempo sindaci e cittadini lamentano, per esempio, l’assenza di un collegamento fornito dal Ctm con l’aeroporto di Elmas (scalo da cinque milioni di passeggeri all’anno), ma il problema si pone anche per quei Comuni, come Sestu o Sinnai, o anche Uta, solo per citarne alcuni dove il Ctm non arriva. Ci arriva l’Arst, è vero, ma l’azienda regionale fornisce un servizio diverso, a orario e non a frequenza, obbligando per esempio gli studenti di quei paesi a uscire di casa un’ora prima e tornarci un’ora dopo.

Insomma, di questo e di altro si parlerà questa mattina a partire dalle 9 alla Fiera, sala Tola Sulis, ingresso via Rockefeller. Oltre alla governatrice regionale Alessandra Todde, parteciperanno tra gli altri Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera, il sindaco di Cagliari e della Città metropolitana Massimo Zedda e i colleghi di Quartu, Sestu, Sinnai e Uta Graziano Milia, Maria Paola Secci, Barbara Pusceddu e Giacomo Porcu. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

L’arringa di Salvini a Pontida: «Mai i nostri figli a combattere»

E intanto scoppia la polemica sulla premier Meloni ospite a Domenica In 
L’intervista.

«Nell’Isola un candidato leghista»

Giuseppe Meloni
Cronaca

Raid incendiario,  distrutta la villa di un imprenditore

Terralba, Battista Manis un anno fa aveva subito un’altra intimidazione 
Valeria Pinna
Lecco

Andavano alla festa: travolte e uccise

Le due ventunenni camminavano sul ciglio della strada, arrestato l’investitore 
La crisi

Trump all’addio di massa a Kirk La destra Usa incorona la vedova

In 200mila applaudono Erika col ciondolo del marito sporco di sangue 