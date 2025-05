«Trasporto pubblico, corse insufficienti» 

Non si placano le proteste e i disagi sulla rete di trasporti pubblici sestesi, a fronte di un rinnovamento nel parco mezzi e sforzi per migliorare il servizio, qualche problema si verifica ancora. «Mia figlia non riesce a salire due volte su tre sull’autobus per andare a scuola, e sono costretta ad accompagnarla io a Cagliari. Servirebbe un aumento delle corse», dichiara Paola Medda. «Siamo molto penalizzati, è un problema sia per gli studenti che per chi ha un mezzo proprio», continua Deborah Piga. Una situazione su cui in passato anche in Consiglio Comunale la minoranza ha fatto diverse interrogazioni, soprattutto portate avanti dal Pd. Tuttavia, secondo il Comune e Arst, Sestu sarebbe risulta comunque uno dei Comuni con più collegamenti dell’hinterland. Intanto si prevedono novità a breve sui lavori per la nuova linea di metropolitana di superficie. Indiscrezioni raccontano di lavori che potrebbero presto fare importanti passi avanti.

