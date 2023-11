Trasporto pubblico, Cagliari tra le top 

Cagliari prima in Sardegna delle città capoluogo nella classifica di Ecosistema Urbano 2023, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, sulle performance ambientali dei comuni italiani, presentato ieri all’ex Vetreria di Pirri.

Cagliari è sedicesima in Italia, seguita da Oristano al 22° posto. Nuoro è 39ª. Ultima delle città sarde Sassari all'80esima posizione. Il capoluogo è tra le migliori città italiane per la bassa presenza di ozono nell'aria insieme a Nuoro. Bene anche per l'offerta del trasporto pubblico per quanto riguarda le città medie. Sassari si distingue invece per la bassa presenza di polveri sottili, sia pm 10, sia pm 2,5. Oristano tra i migliori centri italiani per le rinnovabili. Secondo il rapporto però Sassari è tra le peggiori città per la presenza di ozono, male Oristano e Nuoro per le polveri sottili. Il capoluogo barbaricino non eccelle per la presenza di alberi, mentre Sassari è giù nella classifica delle isole pedonali. Nuoro tra le peggiori città anche per le energie rinnovabili. In generale, per quanto riguarda l'aria, buona la valutazione per Sassari, Cagliari prende la sufficienza. Insufficienza invece per Nuoro e Oristano.

RIPRODUZIONE RISERVATA