Trasporto merci, un piano per la continuità 

Contro i rincari del trasporto merci e l’incertezza dei collegamenti per le aziende di logistica si fa strada l’ipotesi di nuove rotte in regime di continuità territoriale. La Regione ha già chiesto al ministero l’istituzione di un servizio pubblico tra la Gallura e la Toscana (le ipotesi riguardano i porti di Olbia, Golfo Aranci, Livorno e Carrara) a ottobre, e nei giorni scorsi ha sollecitato l’avvio della procedura: «I dirigenti del ministero dei Trasporti hanno assicurato che saranno avviate nel più breve tempo possibile le indagini di mercato propedeutiche all’indizione di una futura gara per l’affidamento di un obbligo di pubblico servizio. A febbraio si svolgerà un nuovo incontro per verificare la percorribilità di questa strada nei tempi brevi e le modalità di indizione della gara», annuncia l’assessora regionale Barbara Manca.

Gli oneri di servizio pubblico potrebbero essere limitati al periodo giugno-settembre, quello in cui le aziende di trasporto incontrano più difficoltà nel raggiungere i porti della Penisola. Si avrebbero così garanzie su tariffe e frequenze dei collegamenti.

Le difficoltà

«Nella stagione estiva 2024 le compagnie di navigazione operanti in regime di libero mercato tra la Sardegna e la Penisola avevano comunicato agli autotrasportatori sardi l’impossibilità di consentire l’imbarco a mezzi contenenti animali vivi o sottoprodotti di origine animale, incompatibile – a detta degli stessi operatori - con la grossa affluenza di passeggeri», spiega Barbara Manca. «Lo stop a questo tipo di merci, fatto gravissimo per l’economia isolana, era stato attenuato dall’individuazione di una soluzione tampone che in rappresentanza della Regione avevamo concertato con un operatore, Grendi, che aveva messo a disposizione un collegamento settimanale dedicato alle merci tra i porti di Olbia e Marina di Carrara».

I temi

Nel corso dell'incontro con i rappresentanti del ministero, la Regione ha colto l’occasione per discutere anche del rinnovo della continuità territoriale marittima tra i porti della Sardegna e quelli del resto della Penisola, in scadenza nel 2026. «Ho ribadito la volontà da parte della Regione di giocare un ruolo più incisivo nella scelta degli indirizzi strategici del trasporto marittimo, con l’obiettivo di supportare il Ministero e di tutelare gli interessi dei cittadini sardi», spiega l’assessora.

Il trasporto merci è la prima emergenza sul tavolo, soprattutto per gli aumenti delle tariffe registrati all’inizio di gennaio a causa dell’Ets, l’eurotassa istituita per disincentivare la produzione di emissioni inquinanti. In alcuni casi i rincari hanno raggiunto il 20% rispetto ai prezzi dello scorso anno. Nei giorni scorsi su questo tema hanno lanciato l’allarme le associazioni degli agricoltori e tutte le imprese che fondano parte del loro fatturato sull’export verso le altre regioni italiane e all’estero.

