Trasporto merci, «soluzione entro l’estate» 

Lo staff dell’assessorato ai Trasporti della Regione e i rappresentanti del ministero delle Infrastrutture si sono incontrati a Roma per discutere delle criticità del trasporto marittimo delle merci tra la Sardegna e la Penisola. «Abbiamo chiesto al ministero di individuare fin da ora una soluzione concreta per evitare che l’estate 2025 riproponga le stesse difficoltà della scorsa stagione. C’è piena consapevolezza della necessità di un intervento per garantire il trasporto merci senza discriminazioni», ha dichiarato l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca. Due i temi principali affrontati: la programmazione dei nuovi bandi per il servizio in scadenza nel 2026 e l'individuazione di una soluzione immediatamente applicabile. Sul primo punto, il ministero ha annunciato l’avvio a breve delle indagini di mercato propedeutiche alla pubblicazione dei nuovi bandi per la continuità territoriale delle merci. Un nuovo incontro è stato già fissato per aprile per verificare l’avanzamento della procedura. Regione e Ministero hanno assunto un impegno reciproco per individuare una soluzione per il periodo estivo, al fine di garantire un collegamento stabile tra il nord Sardegna e la Toscana, in grado di assicurare il trasporto di tutte le tipologie di merci, comprese quelle che lo scorso anno hanno subito limitazioni, come gli animali vivi e i sottoprodotti di origine animale (Soa).

RIPRODUZIONE RISERVATA