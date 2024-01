Trasporto merci, Sardegna esclusa dagli incentivi statali 

Incentivi e contributi per tutti: nell’elenco del ministero delle Infrastrutture ci sono Friuli, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Puglia. E pure la Sicilia. A disposizione ci sono oltre 21 milioni di euro per abbattere i costi del trasporto merci, cresciuti nell’ultimo anno come non mai. Peccato che nel decreto “Sea Modal Shift” varato due mesi fa per sostituire il regime di aiuti “Mare bonus”, non ci siano le rotte sarde. Escluse da un possibile alleggerimento delle tariffe.

Il sistema

Altro che compensazione degli svantaggi dell’insularità: questa volta è proprio la condizione di isola – dunque non collegata con le altre regioni da una rete stradale – a determinare l’estromissione. Perché l’obiettivo del provvedimento del Governo è quello di «decongestionare la rete viaria e ridurre l’impatto del trasporto di merci su gomma». Su cui evidentemente incidono gli autotrasportatori siciliani – ai quali basta attraversare lo Stretto di Messina per accedere alle autostrade della Penisola – ma non quelli sardi. E infatti se si guarda la lista pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ci sono i collegamenti Palermo-Civitavecchia, Catania-Salerno e Catania-Genova, tanto per citarne alcuni, ma nessuna linea con base in Sardegna.

Le voci

«Per un ragionamento a dir poco balzano il Governo non riconosce nessun contributo o incentivo alla nostra isola, dove si è costretti a movimentare le merci quasi esclusivamente via mare», dice il segretario regionale della Filt Cgil Arnaldo Boeddu. «Le imprese di altre regioni d’Italia, compresa la Sicilia, potranno godere dei contributi poiché potrebbero decidere di trasportare le merci via strada. Le imprese sarde», conclude il sindacalista, «non potendo scegliere modalità di trasporto più economiche ma più inquinanti e gravose sotto l’aspetto ambientale e di congestione delle reti stradali, non potranno accedere a questo non trascurabile contributo».

I fondi dimenticati

Non è certo una questione di soldi. Anche perché proprio il ministero delle Infrastrutture ha a disposizione un tesoretto milionario. Quello accumulato grazie ai fondi risparmiati con il nuovo assetto della continuità territoriale marittima. Fino a pochi anni fa Tirrenia incassava 72 milioni di euro all’anno, di cui 49,5 solo per garantire le tratte sarde. Dopo la scadenza del contratto lo Stato ha scelto di cambiare tattica, frazionando le gare d’appalto. Le spese si sono ridotte a circa 19 milioni di euro all’anno. Oltre 30 in meno rispetto a quanto costava il sistema Tirrenia.

La nuova tassa

I soldi risparmiati però sono rimasti a Roma e non sono stati reinvestiti per migliorare i collegamenti della Sardegna. Dove si è abbattuta come un uragano l’ultima tassa ideata dall’Ue, l’Ets: un’imposta per ridurre la produzione di Co2 e altri gas, secondo il principio del «chi più inquina più paga». Il provvedimento però si è trasformato nell’ennesimo aumento per i biglietti del trasporto marittimo. «Mi spiace che dobbiamo affrontare anche gli effetti di questo nuovo balzello», dice Salvatore Deidda, deputato di FdI e presidente della Commissione Trasporti alla Camera, «ma stiamo intervenendo prontamente per scongiurare ulteriori aumenti». Sul tavolo c’è una norma che assicura la destinazione di una parte degli incassi di questa tassa alla «decarbonizzazione del settore marittimo italiano». Questa azione «favorirà il miglioramento dell’efficienza energetica delle navi, dei porti e delle infrastrutture incentivando l’utilizzo di carburanti sostenibili alternativi». Nel frattempo, spiega Deidda, «siamo in contatto sia con gli armatori sia con le associazioni datoriali per chiedere all’Europa misure utili per abbattimento dei costi e per inserire la Sardegna nelle misure previste per le isole ultraperiferiche».

