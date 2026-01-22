VaiOnline
Santa Giusta.
23 gennaio 2026 alle 00:12

Trasporto merci, Riformatori in campo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Trasporto merci e insularità. Un grande striscione e un presidio al porto di Oristano-Santa Giusta da parte di una delegazione oristanese dei Riformatori sardi per l’Europa che ieri pomeriggio hanno richiamato l’attenzione su una criticità come l’aumento dei costi del trasporto merci da e per la Sardegna.

Al porto industriale erano presenti il coordinatore provinciale Claudio Pinna, i rappresentanti regionali Annalisa Mele e Andrea Santucciu, i sindaci di Sedilo Salvatore Pes, di Santa Giusta Andrea Casu e il suo vice Pierpaolo Erbì e altri amministratori.
La condizione di insularità, riconosciuta dalla Costituzione, «continua a tradursi in uno svantaggio strutturale – si legge in una nota – I rincari dei noli marittimi stanno trasformando il costo del trasporto in un salasso, con effetti a cascata sui prezzi al consumo e sulla competitività delle aziende sarde».

I Riformatori richiamano una battaglia che li vede impegnati da anni: «Il nostro partito è stato portabandiera del riconoscimento del principio di insularità in Costituzione – aggiungono – Un risultato storico che deve tradursi in misure concrete e strutturali. Il tema deve arrivare con forza al Governo nazionale, il ministro Matteo Salvini non può restare cieco e sordo di fronte a un problema che colpisce lavoratori, imprese e famiglie sarde».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone.

Ora l’allerta rossa è per il traffico

La 195 chiusa, tutti in coda per ore. Le stime di Anas: sette giorni di lavoro 
Dopo il ciclone

Ingorghi e auto lumaca, a due all’ora per Cagliari

Il traffico concentrato sulla consortile di Macchiareddu: viaggio-odissea per arrivare al semaforo di Elmas sulla 130 
Piera Serusi
Dopo il ciclone

Piogge record e sprechi: «Connettere gli invasi»

A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà  che sta scaricando in mare milioni di metri cubi 
Giuseppe Deiana
Dopo il ciclone

Le barriere in cemento salvano i locali

Cala Gonone, i titolari si sono attrezzati prima della mareggiata. «Danni? Cento euro» 
Gianfranco Locci
Capoterra.

«Dobbiamo tutto ai nostri amici»

Ivan Murgana
Dopo il ciclone

«Il mio ristorante sepolto da alghe e sabbia»

Il Frontemare a Quartu è fra i più colpiti, arriva l’aiuto degli altri imprenditori 
Riccardo Spignesi
dopo il ciclone

Il Consiglio spaccato sull’emergenza

L’opposizione: fondo in manovra per i danni. La replica: meglio nell’assestamento 
Roberto Murgia