Trasporto merci, Riformatori in campo 

Trasporto merci e insularità. Un grande striscione e un presidio al porto di Oristano-Santa Giusta da parte di una delegazione oristanese dei Riformatori sardi per l’Europa che ieri pomeriggio hanno richiamato l’attenzione su una criticità come l’aumento dei costi del trasporto merci da e per la Sardegna.

Al porto industriale erano presenti il coordinatore provinciale Claudio Pinna, i rappresentanti regionali Annalisa Mele e Andrea Santucciu, i sindaci di Sedilo Salvatore Pes, di Santa Giusta Andrea Casu e il suo vice Pierpaolo Erbì e altri amministratori.

La condizione di insularità, riconosciuta dalla Costituzione, «continua a tradursi in uno svantaggio strutturale – si legge in una nota – I rincari dei noli marittimi stanno trasformando il costo del trasporto in un salasso, con effetti a cascata sui prezzi al consumo e sulla competitività delle aziende sarde».

I Riformatori richiamano una battaglia che li vede impegnati da anni: «Il nostro partito è stato portabandiera del riconoscimento del principio di insularità in Costituzione – aggiungono – Un risultato storico che deve tradursi in misure concrete e strutturali. Il tema deve arrivare con forza al Governo nazionale, il ministro Matteo Salvini non può restare cieco e sordo di fronte a un problema che colpisce lavoratori, imprese e famiglie sarde».

