«Trasporto merci, costi insostenibili per le imprese dell’Isola» 

Confindustria Sardegna lancia l’allarme: «L’incremento dei costi del trasporto via mare mette a rischio tutto il sistema produttivo dell’Isola». Due esempi: per la linea Olbia-Livorno l’incremento è di 197,20 euro, mentre sulla tratta Cagliari-Livorno è di 217,60 euro. Un problema, spiegano gli industriali, determinato dalla direttiva comunitaria ETS (Emission Trading System). «L’adozione di questa misura, inizialmente pensata dall’Unione Europea per contrastare l’impatto ambientale del settore navale, sta di fatto determinando un aumento dei costi di trasporto via mare con conseguenze disastrose per tutte le imprese sarde, fortemente penalizzate dalla condizione di insularità sia per gli approvvigionamenti delle merci che per l’esportazione dei prodotti nei mercati esterni». Un meccanismo che finisce per avere, «come unico effetto quello di determinare una inaccettabile condizione di disparità per le produzioni sarde rispetto a quelle delle altre regioni Ue, con una conseguentemente perdita di competitività, causata da fattori esterni alla gestione delle imprese, che potrebbe rivelarsi irreversibile». Il meccanismo di tassazione raggiungerà il suo apice nel 2026, spiega Confindustria, quando le compagnie marittime dovranno coprire il 100% delle emissioni. Confindustria Sardegna, in stretto raccordo con le associazioni territoriali, ha già promosso delle iniziative di coinvolgimento e sollecitazione delle istituzioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA