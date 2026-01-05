Trasporto merci, alta tensione: «Sui rincari servono controlli, vivere qui sembra una colpa»  

«È da qualche anno che inutilmente ci confrontiamo con la Regione. La continuità delle merci non esiste e nessuno se ne occupa; sui rincari legati alle emissioni di Co2 servirebbero rigidi controlli che non vengono fatti». L’autotrasporto sardo, basta questa sintesi, sta attraversando una delle sue fasi più delicate. L’appello a Regione, Governo e Unione europea è diretto: «Qualcuno intervenga, in Sardegna continuiamo a pagare a carissimo prezzo la nostra condizione geografica».

La situazione

La rabbia per la misura ormai colma si accompagna alla paura che le compagnie di navigazione facciano il bello e cattivo tempo, sino a penalizzare chi protesta. Per questo non tutti vogliono parlare. Ma tacere è financo più pericoloso. «I nostri clienti – spiega Cristiana Vinci, amministratrice delegata dell’Azienda Vinci e Campagna – si stanno rifiutando di pagare le Ets», ovvero quella parte di biglietto che include emissioni di Co2 e dal primo gennaio ha fatto scattare rincari sino al 50%, anche per via del supplemento carburante. «Mai prima d’ora il nostro settore si era diviso, segno che siamo davanti a un’impennata dei costi diventata insostenibile e percepita come profondamente ingiusta». Vinci, che in Confindustria Sud Sardegna presiede la sezione Trasporti, mette in evidenza anche un altro aspetto: «Mi chiedo se le istituzioni abbiano reale contezza sulla movimentazione delle merci in Sardegna: noi paghiamo gli imbarchi per metro lineare e gli unici numeri che abbiamo a disposizione vengono dati in tonnellate. È più che mai necessaria una mobilitazione, da troppo tempo siamo inascoltati».

Amara prospettiva

A Regione, Governo e Commissione europea guarda Caterina Cuccu, amministratrice delegata dell’Autotrasporti Cuccu Riccardo srl. «Le istituzioni devono intervenire, quanto prima. Il punto di non ritorno è vicino, per il settore e per l’intera Sardegna. I rincari penalizzano non solo il nostro comparto, ma anche i cittadini. Ci sono imprese vicine alla chiusura, l’export è una strada sempre più in salita, il potere d’acquisto delle famiglie continua a ridursi – sottolinea Cuccu –. E quando alle produzioni locali si preferisce il discount, non è più solo un problema di qualità, ma di tenuta del sistema. Non si può andare avanti così, la continuità delle merci va garantita una volta per tutte».

I conti

Ci sono aziende che i rincari di Ets e supplemento carburante li pagano due volte. Quando fanno arrivare nell’Isola la materia prima e quando vendono fuori dalla Sardegna il prodotto finito. Massimiliano Manca, ingegnere esperto in logistica, dice: «I margini di guadagno sempre più ridotti per le aziende dell’autotrasporto hanno inevitabili e negative ricadute anche sulla forza lavoro. Le difficoltà del settore allontano i potenziali occupati. Un aspetto, questo, che sta rendendo difficile il reclutamento degli autisti: in Sardegna, soprattutto nei mesi in cui c’è maggiore richiesta di merci, in coincidenza con la stagione turistica, manca il 15% del personale che sarebbe necessario». Intanto giovedì, in Consiglio regionale, i Riformatori sardi presenteranno una proposta di legge contro la crisi del settore.

RIPRODUZIONE RISERVATA