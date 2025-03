Trasporto marittimo pubblico: «C’è l’offerta della Delcomar» 

«Finalmente, dopo quasi tre anni di proroghe e bandi deserti, c’è un’offerta per il servizio di trasporto marittimo pubblico in continuità territoriale». Gianluigi Penco, assessore ai Trasporti del Comune di Carloforte, non nasconde la soddisfazione dell’amministrazione comunale dopo l’apertura delle buste del bando da cui è risultato un’offerta, da parte della Delcomar, per il lotto 1 che comprende le tratte di Carloforte e La Maddalena.

«Ora sarà nominata la commissione che dovrà valutare l’offerta presentata e solo dopo il pronunciamento di congruità – dice Penco – potrà essere firmato il contratto. Ma per noi già questo è un importante passo avanti che permette di guardare con più serenità al futuro, sia per la nostra che per il personale». Dal 2022 si sono susseguiti ben cinque bandi elaborati dalla Regione per l’assegnazione del servizio di trasporto marittimo pubblico in continuità territoriale verso le isole minori, cioè Carloforte, La Maddalena e L’Asinara. Tutti e cinque si sono conclusi con lo stesso esito, nessuna offerta, con il risultato che la Regione ha dovuto di volta in volta autorizzare la proroga del servizio. Questa volta sembra essere quella buona, c’è un’offerta per il servizio di trasporto verso le isole minori. «Siamo grati all’assessorato regionale ai Trasporti per aver elaborato un bando appetibile per gli operatori – dice l’assessore Penco – in attesa che la commissione si esprima sull’offerta presentata, siamo soddisfatti di questo primo risultato».