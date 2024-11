Trasporto locale, 24 ore di caos 

Era stato annunciato come il venerdì nero dei trasporti, e le attese sono state confermate su tutto il territorio nazionale. Si sono svolte ieri le 24 ore di sciopero di bus e metro, con fasce di garanzia a regime ridotto, utilizzando solo il 30% del personale viaggiante. Lo stop proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna ha attecchito da nord a sud, «con un’adesione media del 90% e punte fino al 100%», ha fatto sapere il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio.

Successo regionale

Sull’Isola la partecipazione ha superato il 90%, con punte del 95% creando disagi a Cagliari e Sassari, soprattutto per pendolari e studenti. Pressoché totale l’adesione nel servizio Arst, mentre Ctm, in riferimento alla fascia oraria 7.30-9.30 ha comunicato un dato provvisorio del 70%, poi salito all’85% nella fascia 12.45-14.45. Numeri in netto rialzo rispetto alle percentuali dell’ultimo sciopero proclamato dalle stesse organizzazioni sindacali l’8 febbraio 2022, quando Ctm aveva registrato un’adesione del 40%, e Arst del 38% rispetto al personale in turno in fascia sciopero, 63% al netto delle assenze.

Reazioni

Uno sciopero che il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, definisce «tra quelli che rimarranno impressi negli annali». Non soltanto per la sua massiccia adesione, ma perché «questo è stato il primo di 24 ore senza fasce orarie». Boeddu spiega anche le ragioni della protesta. «Gli autoferrotranvieri chiedono non solo il rinnovo del contratto collettivo ma una vera e profonda riforma del settore, con risorse adeguate, certe e costanti nel tempo». Allo stesso tempo, si chiede «certezza rispetto alla sicurezza del personale che, sempre più spesso, anche nella nostra isola, è oggetto di aggressioni fisiche e verbali».

Paralisi nazionale

A Torino, Roma e Genova stop alla metropolitana, tre linee ferme a Milano, solo una in funzione a Napoli, con traffico intasato e disagi. A Bologna ha risentito dello sciopero anche la monorotaia che collega la stazione all’aeroporto, mentre a Venezia si è registrata l’interruzione totale dei collegamenti tra la terraferma e la città, con il personale che alle fermate ha comunicato ai passeggeri in attesa che l'unico modo di raggiungere la città fosse tramite ferrovia.

Percentuali di adesione altissime anche in Abruzzo, con picco del 100% a Teramo, in Calabria a Catanzaro, in Friuli a Pordenone e Gorizia. Nelle Marche e in Umbria lo stop è stato quasi totale. Proprio dall’Umbria ha parlato Matteo Salvini, definendo «scorretto bloccare l’Italia senza fasce di garanzia», mentre Marina Sereni, della segreteria nazionale del Pd, ha invitato il ministro e la premier Giorgia Meloni a rinunciare per una settimana all’auto blu e spostarsi con i mezzi pubblici. «Sono sicura che dopo una settimana concorderanno con i sindacati», ha dichiarato. Nel frattempo, a Roma è andato in scena l’incontro tra il viceministro delle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi e le sigle Cisl e Fit-Cisl, al termine del quale, in una nota congiunta, i sindacati hanno dichiarato di apprezzare «l’impegno e la disponibilità del viceministro, il quale ha compreso e condiviso le priorità poste nel corso dell’incontro».

