Trasporto gratuito per le persone in difficoltà 

Il Comune di Siniscola promuove un nuovo servizio di trasporto gratuito destinato alle persone svantaggiate. L’amministrazione guidata dal sindaco Gian Luigi Farris, attraverso l’assessorato ai Servizi sociali, ha infatti aderito al progetto Libertà in Movimento, promosso da “Nuova mobilità sarda”, un’iniziativa che permette di offrire alla cittadinanza un mezzo di trasporto gratuito destinato agli anziani, ai giovani e ai bambini in situazioni di difficoltà. Grazie al sostegno degli sponsor locali, il progetto si è concretizzato con l’acquisto di un veicolo opportunamente attrezzato per garantire sicurezza e comfort agli utenti. «L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti per l’inclusione sociale - afferma l’assessora ai Servizi sociali e vice sindaco, Angela Bulla - rafforzando la rete di solidarietà nella nostra cittadina». Gli amministratori comunali hanno deciso di assegnare il mezzo alla parrocchia che ne curerà la gestione e l’utilizzo. (f. u.)

