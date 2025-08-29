VaiOnline
Domusnovas.
30 agosto 2025 alle 00:18

Trasporto e mensa scolastica: arrivano i rimborsi per gli studenti  

Un sostegno importante alle famiglie degli studenti che hanno frequentato nel 2024 - 2025 l’asilo, la scuola materna o le elementari in altri comuni e che nel corso dell’anno si sono visti aumentare al massimo i costi della retta e del servizio mensa a causa del venir meno degli accordi tra le amministrazioni interessate. Impegna circa 11 mila euro il Comune per un rimborso di circa mille euro a famiglia per gli 11 studenti che l’anno scorso hanno frequentato soprattutto a Villamassargia.

Il problema è nato a gennaio: «Villamassargia - spiega la sindaca Isangela Mascia - ha aumentato i costi della retta e della mensa per i non residenti proponendoci una convenzione troppo onerosa e quindi le famiglie si sono dovute accollare le tariffe massime previste. Ecco perché, con uno sforzo importante, abbiamo pensato ad un sostegno, uniformando le somme da erogare ai contributi che già concediamo agli studenti che frequentano a Domusnovas».

Il Comune liquiderà 500 euro a famiglia per la retta e 2,98 euro per ogni pasto consumato alla mensa. Intanto, scaduta la proroga con la Serenissima spa, Domusnovas si accinge ad affidare il servizio di mensa scolastica (infanzia e primaria) per il prossimo quadriennio (valore 676 mila euro, 28.575 pasti previsti). «Cucina vicina a chilometri zero - dice la sindaca - cibo sardo e di qualità e distribuzione dei pasti in loco, sono le prerogative e garantiranno premialità. Il servizio partirà il primo ottobre».

