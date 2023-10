Trasporto disabili, il servizio proseguirà per due anni 

Il veicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da Pmg Italia, continuerà a offrire il proprio servizio. Il progetto è coordinato dal Plus di Oristano nell’ambito di una collaborazione avviata negli anni scorsi per promuovere forme di autonomia e integrazione sociale.

La collaborazione si rinnova grazie al sostegno delle imprese del territorio che hanno scelto di continuare a investire nel progetto. Ieri in piazza Eleonora, il Fiat Ducato è stato consegnato al sindaco Massimiliano Sanna e all’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru. «Grazie alla sinergia fra la pubblica amministrazione e alcuni imprenditori locali che hanno aderito alla proposta di Pmg-Mobilità Italia, il Comune e in particolare e i servizi sociali del Plus potranno garantire per altri due anni un servizio indispensabile rivolto a chi non può più muoversi in piena autonomia» ha detto il sindaco Sanna. L’assessora Carmen Murru ha sottolineato la necessità di individuare «strumenti utili per migliorare la fruizione dei servizi da parte di chi è portatore di una disabilità, qualsiasi essa sia, che ne limita la partecipazione attiva alla vita della società». ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA