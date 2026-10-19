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20 ottobre 2026 alle 00:46

Trasporto alunni, i rilievi dell’Anac entrano in Consiglio 

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Il caso scuolabus torna in Consiglio comunale con una nuova interrogazione di Francesco Federico, che chiede al sindaco e alla Giunta di chiarire quali iniziative siano state assunte dopo i rilievi dell’Autorità nazionale anticorruzione sull’appalto decennale affidato alla Fara srl. Ma soprattutto vuole sapere perché la deliberazione dell’Anac non sia stata trasmessa ai consiglieri e se siano stati valutati eventuali profili di danno erariale.

L’esponente di Oristano democratica e possibile torna così su una vicenda già approdata più volte in Aula, con precedenti interrogazioni rimaste senza «risposte soddisfacenti», secondo i proponenti. L’Anac, con la delibera del 10 giugno scorso, aveva contestato al Comune diverse criticità nella gestione del contratto da oltre 7,1 milioni di euro. Tra queste, le difformità tra i mezzi promessi in gara e quelli impiegati, oltre alla rinegoziazione del corrispettivo chilometrico che, secondo l’Anac, avrebbe sostanzialmente annullato il ribasso del 27,01% offerto dall’impresa. Nel provvedimento sono stati rilevati anche «apprezzabili difetti di istruttoria».

Federico chiede se la Giunta abbia avviato una nuova verifica sulla revisione delle condizioni economiche e «quali provvedimenti siano stati assunti» per dare seguito alle indicazioni dell’Anac. Sul fronte contabile, il consigliere domanda «se il segretario generale abbia provveduto a trasmettere» la delibera e la documentazione pertinente alla Procura regionale della Corte dei conti.

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