Trasporto alunni disabili, via ai contributi 

Il Comune ha aperto i termini per la presentazione delle domande di contributo per il trasporto scolastico destinato agli alunni con disabilità. L’iniziativa è rivolta alle famiglie con minori frequentanti la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2026.

Le risorse verranno suddivise fino a esaurimento dei fondi. Per poter accedere al beneficio è necessario che il minore sia residente nel territorio comunale e in possesso della certificazione di invalidità.

Le famiglie interessate possono reperire la modulistica direttamente sul sito istituzionale dell’ente, www.comune.elmas.ca.it, oppure rivolgendosi all’ufficio Pubblica istruzione. La domanda potrà essere inviata tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.elmas.ca.it, via e-mail ordinaria a pubblicaistruzione@comune.elmas.ca.it, o consegnata a mano presso la sede comunale per chi non disponesse di strumenti digitali.

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