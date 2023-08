Trasporti, stop alle agevolazioni agli over 27 

Stop alle agevolazioni per il trasporto pubblico per gli studenti oltre i 27 anni: la denuncia arriva dall'associazione studentesca Reset Unica dopo la deliberazione regionale dello scorso 10 agosto. Fino al 2022, infatti, gli studenti non oltre i 35 anni di età avevano diritto ad un'agevolazione del 60 o 80%, in relazione al reddito, sugli abbonamenti annuali e mensili dei trasporti pubblici.

Quest'anno, tuttavia, i sostegni saranno erogati solamente a favore degli studenti fino a 27 anni, escludendo così una parte dello studentato non indifferente. I giovani over 27 potranno comunque acquistare gli abbonamenti riservati agli studenti, con tariffe ridotte del circa 40%. Il motivo sembrerebbe legato all'aumento della richiesta di benefici rilevata lo scorso anno, che avrebbe portato ad un abbassamento della soglia di età per mantenere invariate le agevolazioni. Gli studenti però non ci stanno e protestano contro la misura: «Si tratta di un intervento fortemente discriminante verso gli universitari fuoricorso, verso coloro che decidono di riprendere gli studi in età più avanzata per i motivi più vari e anche verso i dottorandi», afferma Alessandro Mocci, coordinatore di Reset Unica. «La regione dovrebbe invogliare i ragazzi a rimanere nell'isola, mentre provvedimenti simili contribuiscono alla fuga dei giovani», conclude Mocci.

