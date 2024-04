Trasporti pubblici senza sprint 

Autobus semivuoti tra le auto incolonnate nel traffico all’ora di punta, pensiline per l’attesa alle fermate che reclamano manutenzione, paline “intelligenti” mai entrate in funzione e spazi pubblicitari che ne lasciano poco (per non dire nulla) alle informazioni sulle tratte. Il trasporto pubblico, a Oristano, non ha mai viaggiato a gonfie vele. Non è un segreto neppure per gli uffici comunali, visto che, già nel Piano urbano della mobilità adottato nel 2018, si leggeva che «lo sviluppo di un modello di mobilita “autocentrico” è da ricercarsi, oltre che nella elevata utilità offerta dall’autovettura, anche nella tipologia del servizio attualmente offerto che risulta inadeguato alle esigenze del territorio. La bassa frequenza dei servizi, i lunghi tragitti delle linee, l’assenza di fermate confortevoli e la comunicazione insufficiente, quando non del tutto assente, sono elementi che hanno contribuito fortemente all’insuccesso del trasporto pubblico».

Nuovo piano

A distanza di sei anni poco è cambiato, se non che è in fase di redazione un nuovo piano urbano della mobilità (stavolta sostenibile) che dovrebbe dare nuovi indirizzi per i prossimi dieci anni. «Il vecchio piano non è mai stato attuato - sostiene l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu - stavolta sarà diverso. Abbiamo incaricato un’azienda specializzata che ci costa oltre 80mila euro, bisogna avere coraggio di fare delle scelte». Nel frattempo a usufruire dei mezzi pubblici sono soprattutto gli studenti e i pendolari delle frazioni, non senza difficoltà. A meno che non si conoscano a memoria orari e fermate, per esempio, è difficile trovare informazioni utili sulle pensiline, nelle quali campeggiano solo i manifesti pubblicitari. «Sono spazi a disposizione del Comune - osserva l’esponente della Giunta - è stata recentemente bandita una gara d’appalto». Ma sulla questione è differente la posizione del direttore centrale dell’Arst Carlo Poledrini: «Bisogna fare chiarezza, alcune pensiline sono di proprietà del Comune, ereditate dal precedente gestore del trasporto pubblico. Altre, invece, sono della nostra azienda e fino a poco tempo fa venivano date in appalto ai privati con l’impegno a installare anche i pannelli informativi. Temo che nel bando comunale non sia stata fatta distinzione, dall’amministrazione civica non riceviamo neppure un euro per le affissioni nelle nostre».

Le fermate

Altra criticità riguarda il posizionamento delle fermate, come nel caso di quella appena tracciata in via Marconi, a un metro di distanza da una rientranza nel marciapiede che avrebbe evitato l’occupazione della carreggiata. «Comune e Arst possono fare proposte - spiega Poledrini - ma la decisione finale spetta alla motorizzazione che rilascia il nullaosta sicurezza».La buona notizia è che nell’arco di un anno il parco mezzi Arst, oggi datato (una buona percentuale supera i vent’anni) sarà completamente rinnovato. «A Oristano circoleranno solo autobus elettrici» assicura Poledrini. Poi, però, bisognerà rendere gli spostamenti appetibili. «Oggi sono attive dodici linee - conclude il manager - ma se il Comune dovesse stabilire attraverso il Pums che sono troppe, non esiteremmo a rivedere il piano dei trasporti locale».

RIPRODUZIONE RISERVATA