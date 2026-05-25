Trasporti pubblici, novità in arrivo 

L’obiettivo alla fine è uno: accompagnare la mobilità cittadina nell’era moderna. Alcuni passi sostanziali sono già stati compiuti, come la costruzione del Centro intermodale, altri andranno fatti si spera nel più breve tempo possibile. Per rendere finalmente agevole poter prendere un bus in città, o arrivare dai centri vicini e potersi muovere a Oristano con la sicurezza di avere tratte chiare, orari certi e fermate “intelligenti”. Ovviamente con ricadute positive per quanto riguarda la viabilità cittadina, le aree di sosta e la Zona a traffico limitato.

Ieri mattina si è svolto il tavolo operativo convocato dall’assessore alla Viabilità, Paolo Angioi (alla presenza tra gli altri anche del comandante della polizia locale, Gianni Uras), con i vertici locali di Arst e un rappresentante della Regione. «Un incontro proficuo, utile per fare il punto della situazione, capire cosa realmente manca per rendere operativo il Centro intermodale ma anche per migliorare il trasporto pubblico extraurbano e urbano», sottolinea Angioi. Altri ne seguiranno nel corso dei prossimi mesi («il primo a metà giugno», annuncia Angioi), ma la volontà è quella di iniziare a chiudere capitoli già in autunno.

Centro intermodale

Il primo passo è trasferire la stazione Arst da via Cagliari al Centro intermodale per renderlo finalmente operativo. «L’obiettivo del Comune, proprietario del Centro, è quello di consegnarlo all’Arst ma per farlo sono necessarie alcune opere», precisa Angioi. Non è bastata quindi la costruzione della rotonda all’ingresso di via Ghilarza o la verifica delle corrette altezze del ponte sulla Provinciale 70 per il passaggio di grandi bus, ora l’obiettivo è concludere le piccole opere inserite nel “lotto 1” del Centro intermodale: differenziare gli ingressi tra pullman, auto private e pedoni; videosorveglianza in funzione; recinzioni adeguate. «I fondi sono già a disposizione», precisa Angioi. Ora si attende il nulla osta della Regione per procedere con gli interventi chiesti da Arst. Terminati questi si entra nel “lotto 2” che prevede l’ampliamento del parcheggio su terreni confinanti. «E sono fiducioso che anche in questo caso la pratica si possa sbloccare in tempi ragionevoli», commenta Angioi. Conquistati questi due risultati, le chiavi del Centro intermodale andranno nelle mani di Arst che libererebbe l’area di via Cagliari. «Sui tempi conto di avere qualche dettaglio in più durante il prossimo incontro», precisa l’assessore.

Tratte extraurbane

Prima del trasferimento al Centro intermodale tutti hanno convenuto sulla necessità si rivedere anche la viabilità dei bus extraurbani e urbani. Nel primo caso l’idea, in realtà già prevista, è quello di creare hub in zone della città in modo tale che i pendolari possano arrivare direttamente nelle aree di maggior interesse, come scuole e ospedale. «Uno è già previsto in via Lisbona ma eventualmente un altro si può creare anche nei parcheggi di via Lussu effettuando alcune opere», precisa Angioi. L’obiettivo è quello di far arrivare i passeggeri negli hub e poi nel Centro intermodale attraverso dei percorsi lineari.

Tratte urbane

Parallelamente andranno ridisegnate le linee urbane con al centro via Ghilarza. «Vogliamo creare tratte semplici dalle frazioni alla città, mantenendo di base le due Circolari esistenti a Oristano», annuncia l’assessore. Alle quali si aggiungeranno solo alcune linee di collegamento da nord a sud della città (dall’ingresso del ponte Tirso all’uscita verso Santa Giusta), da piazza Pintus all’ospedale, da Città Giardino alla stazione ferroviaria e dalla zona industriale a Torangius. «Linee che si intersechino con le circolari ma che abbiano un tempo di percorrenza di 10 minuti e non i 40 attuali», conclude Angioi.

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