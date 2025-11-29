«Trasporti più efficienti per gli studenti pendolari» 

I disagi per gli studenti di Sinnai che frequentano il complesso scolastico di via Vesalio a Pirri non si risolvono. E neppure le proteste dei familiari sono servite a risolvere il problema, rimbalzato nuovamente in Consiglio comunale con una seconda interrogazione della esponente di “Uniti per Sinnai”, Aurora Cappai e con una sua lettera inviata all’Arst.

Il complesso scolastico di Via Vesalio di Pirri comprende gli Istituti Pertini, Marconi e Meucci ed è collegato molto male sia all’andata sia al ritorno con Sinnai. Aurora Cappai nella lettera all’Arst, propone anche possibili soluzioni. Quali? «L’aggiunta della corsa su gomma che dal capolinea di Via Sant’Isidoro (Sinnai), parta alle 7,25 per portare gli studenti pendolari in via Vesalio in orario utile per l’ingresso a scuola.

Per molti, l’alternativa al viaggio in pullman, è il treno dalla stazione della metro di Settimo. Ma a preoccupare sono anche i nuovo orari previsti da lunedì. La navetta 170 che parte da Sant’Isidoro (Sinnai), alle 6,49, arriva alla stazione di Settimo alle 7,06, prestissimo per i nostri ragazzi: la soluzione – chiude Cappai- sarebbe quella di aumentare le corse della navetta in coincidenza col passaggio del tram».

L’assessore ai Trasporti Cristiano Spina ringrazia «per la collaborazione la consigliera Cappai: l’intero problema è allo studio dell’Arst. Sono comunque preoccupato dei nuovi orari programmati dall’Arst, è necessaria una rimodulazione dei bus navetta. Attendiamo pure l’incremento dei mezzi in gomma sulla linea di via Vesalio». (r. s.)

